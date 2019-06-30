Venezuelalı temsilciler Barbados'da bir araya gelebilir

Venezuela'da siyasi krizin çözümüne yönelik müzakerelerin gelecek hafta Karayip adası Barbados'da yeniden başlayabileceği kaydedildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nın temsilcileri arasındaki görüşmeleri yakından takip eden kaynaklar, Associated Press ajansına yaptıkları açıklamada, siyasi sürecin çözümüne yönelik müzakerelere gelecek hafta Barbados'da kaldığı yerden devam edilebileceğini belirtti.

Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklardan biri, Barbados'un şimdilik tarafların tercih ettiği bir mekan olduğunu ve detaylar üzerinde çalışıldığını ifade ederken, müzakerelerin son dakikada Norveç'e kaydırılması olasılığının bulunduğunun da altını çizdi.

Venezuela hükümeti ile muhalifler arasında geçen ay sonunda Norveç'in ara buluculuğunda görüşmeler yapılmıştı.

Venezuela'daki gelişmeler

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizle siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler, bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Olayların ardından başlatılan soruşturmalar sonucu bazı AN milletvekilleri tutuklanırken, bazıları da Avrupa ve bölge ülkelerinin büyükelçiliklerine kaçmıştı.

Kaynak: AA