Venezuela Muhalif Lideri Guaido: "Venezuela'daki İkilem Diktatörlük ya da Demokrasi Arasında"

Kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, "Bugün Venezuela'daki ikilem diktatörlük ya da demokrasi arasında. Yoksulluk ve sefalet arasında. İlerleme ve refah arasında" dedi.

Guaido, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Başbakan Mauricio Macri ile görüştükten sonra, Dışişleri Bakanı Jorge Faurie ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Maduro'nun gayrı meşru olduğu iddiasını yeniden gündeme getiren Guaido, "Bugün Venezuela'daki ikilem diktatörlük ya da demokrasi arasında. Yoksulluk ve sefalet arasında. İlerleme ve refah arasında. Bu yüzden buradayız. Bugün pek çok Venezuelalı eve dönmeye başladı. Önümüzdeki günlerde Venezuela sokaklarına döneceğiz. Tekrar direneceğiz. Bu mesaj tüm Venezuelalılar için. Önümüzdeki saatleri, günleri bekleyin, harika bir çağrı olacak" ifadelerini kullandı.

Guaido Paraguay Devlet Başkan Mario Abdo ile görüştükten sonra Buenos Aires'e geçmişti. Perşembe günü Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından kabul edilen Guaido hafta başında ise Bogota'daki Lima Grubunun zirvesine katılmıştı.

Muhalif liderin bugün ise Ekvador'da, Devlet Başkanı Lenin Moreno ile görüşmesi bekleniyor. - BUENOS AIRES

Kaynak: İHA