Venezuela: Juan Guaido gölge kabine kurdu

29.08.2019 14:16

Venezuela'da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan indirme çabaları kapsamında "gölge kabine" oluşturdu.



Associated Press ajansının haberine göre, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Maduro'yu iktidardan indirmek amacıyla yürüttüğü kampanyalar kapsamında gölge kabine kurdu. Euronews.com'da Görüntüle