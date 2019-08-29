Venezuela: Juan Guaido gölge kabine kurdu

Venezuela: Juan Guaido gölge kabine kurdu

Venezuela'da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan indirme çabaları kapsamında "gölge kabine" oluşturdu

29.08.2019 14:16
Venezuela: Juan Guaido gölge kabine kurdu

Venezuela'da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan indirme çabaları kapsamında "gölge kabine" oluşturdu.


Associated Press ajansının haberine göre, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Maduro'yu iktidardan indirmek amacıyla yürüttüğü kampanyalar kapsamında gölge kabine kurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et