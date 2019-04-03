Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza Lübnan'da

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'yı kabul etti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği Arreaza ile Venezuela'daki gelişmeleri konuştu.

Dışişleri Bakanı Arreaza, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun mesajını iletmenin yanı sıra ülkedeki siyasi krize ilişkin Avn'a bilgi verdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerle Venezuela'da bulunan Lübnan asıllı vatandaşların durumu ele alındı.

Arreaza ayrıca, Lübnanlı mevkidaşı Cibran Basil ile de bir araya gelerek ikili ilişkiler ve diğer bazı konular görüşüldü.

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Türkiye'den Lübnan'a gelmişti.

Kaynak: AA