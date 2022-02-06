Venezuela'da Hugo Chavez destekçileri anma gösterisi düzenledi

Anma gösterisinden detaylar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun konuşması Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in, 4 Şubat 1992 tarihinde dönemin Devlet Başkanı Carlos Andres Perez yönetimine karşı yaptığı kalkışmanın 30. yıl dönümünde anma gösterisi düzenledi. Gösteride, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bir konuşma yaptı.