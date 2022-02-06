Venezuela'da Hugo Chavez destekçileri anma gösterisi düzenledi - Haberler
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Venezuela'da Hugo Chavez destekçileri anma gösterisi düzenledi

AA, Pedro Rances Mattey - Güncel
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Anma gösterisinden detaylar Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun konuşması Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in, 4 Şubat 1992 tarihinde dönemin Devlet Başkanı Carlos Andres Perez yönetimine karşı yaptığı kalkışmanın 30. yıl dönümünde anma gösterisi düzenledi.

Anma gösterisinden detaylar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun konuşması Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in, 4 Şubat 1992 tarihinde dönemin Devlet Başkanı Carlos Andres Perez yönetimine karşı yaptığı kalkışmanın 30. yıl dönümünde anma gösterisi düzenledi. Gösteride, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bir konuşma yaptı.

Venezuela'da Hugo Chavez destekçileri anma gösterisi düzenledi

Venezuela'da Hugo Chavez destekçileri anma gösterisi düzenledi

Venezuela'da Hugo Chavez destekçileri anma gösterisi düzenledi

AA / Pedro Rances Mattey - Güncel

Nicolas Maduro, Hugo Chavez, Venezuela, Güncel, Haber

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