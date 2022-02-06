Venezuela'da Hugo Chavez destekçileri anma gösterisi düzenledi
AA, Pedro Rances Mattey - Güncel
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Anma gösterisinden detaylar Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun konuşması Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in, 4 Şubat 1992 tarihinde dönemin Devlet Başkanı Carlos Andres Perez yönetimine karşı yaptığı kalkışmanın 30. yıl dönümünde anma gösterisi düzenledi.
Anma gösterisinden detaylar
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun konuşması Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in, 4 Şubat 1992 tarihinde dönemin Devlet Başkanı Carlos Andres Perez yönetimine karşı yaptığı kalkışmanın 30. yıl dönümünde anma gösterisi düzenledi. Gösteride, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bir konuşma yaptı.