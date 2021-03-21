- Venezuela'da devlet şirketine ait doğalgaz boru hattında patlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- Venezuela'da devlet şirketine ait doğalgaz boru hattında patlama

21.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:32

- Venezuela'da devlet şirketine ait doğalgaz boru hattında patlama Venezuela'da devlet petrol şirketi PDVSA'ya ait doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.

- Venezuela'da devlet şirketine ait doğalgaz boru hattında patlama

KARAKAS - Venezuela'da devlet petrol şirketi PDVSA'ya ait doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.

Venezuela'nın Monagas eyaletindeki El Tejero kentinde devlet petrol ve doğalgaz şirketi PDVSA'ya ait bir tesisteki doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami El Palito, patlamanın bir terör saldırısı sonucu meydana geldiğini ifade etti. Saldırının PDVSA'ya ait operasyonları kesintiye uğratma amacıyla yapıldığını iddia eden El Palito, patlamanın yaptırım, abluka, sabotaj ve tehditlere maruz bırakılan Venezuela'nın petrol endüstrisine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

Patlamada can kaybı yaşanmazken, olayı incelemek üzere bölgeye ekipler sevk edildi.

Ocak ayında PDVSA gaz boru hattında bir kez daha patlama olmuş, büyük bir yangın çıkmıştı. Devlet Başkanı Nicholas Maduro, patlamanın terör saldırısı sonucu meydana geldiğini söylemişti.

- Venezuela'da devlet şirketine ait doğalgaz boru hattında patlama
- Venezuela'da devlet şirketine ait doğalgaz boru hattında patlama
- Venezuela'da devlet şirketine ait doğalgaz boru hattında patlama
- Venezuela'da devlet şirketine ait doğalgaz boru hattında patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mehmet Akif Ersoy
Magazin Kemal Sunal Şeyma Subaşı Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Venezuela'da devlet şirketine ait doğalgaz boru hattında patlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 14:35:01. #1.14#
title