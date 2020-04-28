Venezuela'da ABD'nin 'uyuşturucu kaçakçısı' dediği El Aissami Petrol Bakanı oldu Venezuela'nın yeni Petrol Bakanı El Aissami hakkında mart ayında ABD'de bu ülkenin uyguladığı yaptırımları delmek ve uyuşturucu kaçakçılığı için rüşvet almaktan soruşturma başlatıldı. 2017 yılında El Aissami uyuşturucu kaçakçısı olduğu gerekçesi ile ABD tarafından yasaklandı.

Venezuela'da, ABD'nin uyuşturucu kaçakçısı olduğunu savunduğu Tareck El Aissami, Petrol Bakanı oldu. Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun ekonomi alanında başkan yardımcısı olan El Aissami sosyalist lider Hugo Chavez'in de kuzenlerinden biri. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com