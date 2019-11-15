Venedik'te su seviyesi yeniden yükseldi, San Marco Meydanı kapatıldı

15.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 15.11.2019 15:55

Günlerdir su baskınlarıyla mücadele eden İtalya'nın Venedik kentinde bugün de deniz suyu seviyesi 154 santimetreye yükseldi. Kentin en alçak noktalarından turistik San Marco Meydanı önlem olarak kapatıldı. Vapur seferleri de durduruldu.

Yağış, fırtına ve gelgitlerin etkisiyle geçen Salı akşamı deniz suyu seviyesinin 187 santimetreye yükselerek son 53 yılın rekorunu kırmasından bu yana Venedik sel sularıyla mücadele ediyor.

Dün ve önceki gün su seviyesi biraz düşerken kent yönetimi bugün 11.35'te deniz suyu seviyesinin tekrara yükselerek 154 santimetreye ulaştığını açıkladı.

Salı gününden bu yana kapalı olan okullar bugün de tatil edildi.

Kentten gelen haberlerde deniz suyunun bastığı ev ve iş yerlerinde kanalizasyon taşması, elektrik hatlarının iflas etmesi gibi nedenlere büyük sıkıntı yaşandığı belirtiliyor.

İtalyan hükümeti dün akşam aldığı kararla Venedik ve çevresinde zarar gören yerler için acil durum ilan etmiş ve ilk aşamada acil ihtiyaçlar için 20 milyon Euro'luk bir fon ayırmıştı.

Kenti ziyaret eden Başbakan Giuseppe Conte de su baskınından zarar gören kişilere ilk aşamada 5 bin Euro'ya, ticari işletmelere de 20 bin Euro'ya kadar tazminat verileceğini açıklamıştı.

Kente yardım çağrısı

Venedik Belediyesi de hem İtalya'dan hem de tüm dünyadan kente yardım çağrısı yaparak bağışlar için bir banka hesabı açtı.

Belediyenin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Venedik tüm İtalya'nın gurur kaynağı, herkese ait, dünyada benzeri olmayan bir miras. Senin yardımınla tekrar ışıldamaya başlayacak" denildi.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, su baskınlarının "yüz milyonlarca Euro hasara yol açtığını" ve "silinmez izler bırakacağını" söylemişti.

İtalyan La Repubblica gazetesi de bugün tüm dünyaya kente yardımda bulunma çağrısı yaptı. Gazetede baş sayfadan yayımlanan yorum yazısında Venedik'in durumu, geçen Nisan ayında Paris'te yangından zarar gören Notre Dame Katedrali'ne benzetildi ve "Venedik, Notre Dame gibi. Dünya yardım etmeli" denildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi'nden sorumlu üyesi Christos Stylianides de geçen Çarşamba Twitter'da İngilizce ve İtalyanca olarak "dayanışma" mesajı vererek, "AB yardıma hazır" demişti.

Venedik'teki su baskınlarının yerel halkın yanı sıra kentin paha biçilmez tarihi ve kültürel mirasına da büyük zarar verdiği belirtiliyor. Kentin en önemli tarihi ve dini yapılarından San Marco Bazilikası ve Büyük Kanal'da sıralı hassas binalar ile bu binalardaki tarihi eserlerin deniz suyunun tuzlu olması nedeniyle büyük tahribata uğramasından endişe ediliyor.

Venedik'in en alçak noktalarından olan San Marco Meydanı, deniz seviyesinde 80 santimetrenin üzerinde bir yükselme olması halinde suyla doluyor. Venedik'te su baskınları sıra dışı sayılmasa da deniz seviyesinin 140 santimetrenin üzerinde yükselmesi "olağanüstü yüksek gelgit" olarak kategorize ediliyor. 140 santimetrelik bir yükseliş, kentin yüzde 59'unu olumsuz etkilemişti.

Salı akşamı deniz seviyesinin 1,87 metre yükselmesiyle kentin yüzde 80'inden fazlası sular altında kalmıştı.

Deniz seviyesindeki 1,87 metrelik yükselmeyle son 53 yılın rekoru kırılmıştı. Kentte 1923 yılında resmi kayıt tutulmaya başlanmasından bu yana en yüksek su seviyesi ise 1966'da 1,94 metre olarak belirlenmişti.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, bu "olağanüstü" su baskını için "İklim değişikliğinin sonucu" demişti.