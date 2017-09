Venedik'te 'Altın Aslan' Heyecanı

Farklı ülkelerden 21 filmin yarıştığı ve dünyanın en köklü sinema etkinliklerinden olan Venedik Film Festivali'nde altın aslan ödülleri sahibini buldu.



En iyi film dalında ödül, yönetmenliğini Guillermo del Toro'nun yaptığı "The Shape of Water" filminin oldu.



Başrollerini Sally Hawkins ve Doug Jones'un paylaştığı "The Shape of Water" II. Dünya Savaşı Amerikasında yalnız ve hayallerle dolu bir yaşam süren Elisa'nın hikayesini anlatıyor. Karamsar bir peri masalı olarak nitelendirilen film yönetmen Del Toro'ya göre ise bir umut öyküsü.



74. kez düzenlenen Venedik Film Festivali'nin en çok dikkat çeken isimlerinden biriyse iki ödülle ayrılan genç Fransız yönetmen Xavier Legrand oldu. Legrand kadına dönük şiddeti ele aldığı "Jusqu'à la garde" adlı filmiyle en iyi senaryo dalında gümüş aslana layık görülürken en iyi ilk film dalında da festivalden ödülle ayrıldı.



İngiliz aktris Charlotte Rampling ise Hannah filmiyle en iyi kadın dalında altın aslanın sahibi oldu. Belçika, İtalya, Fransa ortak yapımı "Hannah" ta yönetmen koltuğunda İtalyan Andrea Pallaoro bulunuyor.



