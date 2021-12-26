Velilerden düdüklü alkışlı "spor salonuna alınmıyoruz" protestosu

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de iddiaya göre kullanmak üzere anlaştıkları özel okula ait spor salonuna alınmayan öğrenci ve veliler okul önünde düdüklü eylem yaptı.

Favori İstanbul Spor Kulübü iddiaya göre 2020 yılının Haziran ayında Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir özel okulun spor salonunu kullanmak için okul yönetimi ile anlaşma yaptı. Basketbol, yüzme, jimnastik ve taekwando derslerini bu okulun tesislerinde yapmak üzere sözleşme imzalandı. Spor kulübü yetkililerinin iddiasına göre kulüp yetkilileri ve öğrencileri 2 haftadır, okulun içine alınmıyor.

"300 TANE ÖĞRENCİMİZ AÇIKTA KALDI"

"İÇERİ ALMIYORLAR, IŞIKLARI SÖNDÜRÜYORLAR, ASANSÖRLERİ ÇALIŞTIRMIYORLAR"

OKUL AÇIKLAMA YAPTI

Okul müdürü tarafından yapılan açıklamada; okulun bir süre önce isim ve el değiştirdiği, Favori İstanbul Spor Kulübü'nün, spor salonu için yaptığı anlaşmayı bir önceki kurumla gerçekleştirdiği ifade edildi. Spor kulübünün başkanı ile ilgili okul çevresinden 2 aylık uzaklaştırma kararı çıkarıldığı dile getirildi. Yapılan protestonun şu anki kurumla ilgili olmadığı öne sürüldü.