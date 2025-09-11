Veliaht konusu ne? Veliaht konusu gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, kurgu mu?

Show TV'de yayınlanacak, FARO ve Gold Yapım ortaklığında hazırlanan yeni sezonun iddialı dizisi "Veliaht", Perşembe günü saat 20.00'de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen bu yapımın konusu, gerçek bir hikâyeden mi esinleniyor yoksa tamamen kurgu mu sorusu şimdiden gündemde yerini aldı.

VELİAHT OYUNCU KADROSU

Esenler Otogarı'nda geçen bu sürükleyici hikâyede; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi birçok deneyimli ve genç oyuncu yer alıyor.

VELİAHT GERÇEK HİKÂYE Mİ?

Veliaht dizisi tamamen kurgu bir yapımdır. Gerçek bir yaşam öyküsünden veya birebir yaşanmış olaylardan alınmamıştır. Ancak dizinin hikâyesi oluşturulurken; İstanbul'un toplumsal yapısı, otogar kültürü, aile içi güç dengeleri ve Türkiye'de sıkça görülen miras ile iktidar mücadelelerinden esinlenilmiştir.

VELİAHT KONUSU NE?

'Veliaht', Esenler Otogarı'nda geçen aile içi taht kavgalarını ve büyük bir aşk hikâyesini merkezine alıyor.

Akın Akınözü'nün canlandırdığı Timur karakteri, bir araba tamircisinde çalışırken hikâyeye dahil oluyor. Oyuncu rolü için tamirhanede eğitim alarak araç tamirine de bizzat katılıyor. Özgün hikâyede Tunahan Kurt'un imzası bulunurken, senaryosu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt tarafından kaleme alınıyor. Yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

Hikâyede, Zülfikar Karslı sağlık sorunları nedeniyle eski gücünü kaybederken gözler yurt dışından dönmesi beklenen oğlu Zafer'e çevrilir. Babasından kalan borçlarla mücadele eden seyyar tamirci Timur'un yolu bu sırlarla dolu ailenin içine düşer ve kendisini bir anda Zülfikar Karslı'nın veliahtı olarak bulur. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.