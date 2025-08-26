Tanıtımlarıyla büyük ses getiren proje, artık izleyici karşısına çıkmaya hazır. Yayın tarihi, kanalı ve saati netleşen dizi, özellikle güçlü kadrosu ve hikâyesiyle şimdiden sezonun konuşulan işlerinden biri olmayı başardı. Veliaht dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Veliaht dizisinin ilk bölümü 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı ekranlara gelecek. Bu tarih, dizi tutkunları için yeni sezonun başlangıcında ayrı bir önem taşıyor. Uzun süredir beklenen proje, Eylül ayında ekrana gelecek olmasıyla televizyon dünyasına hareket getirecek. Perşembe gününü seçmesi ise, izleyiciyi haftanın ortasında ekran başına toplayacak stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dizinin yayınlanacağı kanal Show TV olarak belirlendi. Kanal, uzun yıllardır reyting yarışında önemli projelere imza atan bir mecra olarak dikkat çekiyor. Veliaht'ın Show TV'de ekrana gelecek olması, projeye olan ilgiyi daha da artırıyor. Ayrıca kanalın güçlü tanıtım desteği, dizinin kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlayacak.

YAYIN SAATİ BELLİ OLDU

Veliaht dizisi, prime time kuşağında, yani akşam saat 20.00'de yayınlanacak. Bu saat, televizyon izleyicisinin en yoğun olduğu zaman dilimlerinden biri. Dolayısıyla dizi, daha ilk bölümünden itibaren reyting yarışında güçlü bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Kanalın yayın stratejisi, Veliaht'ı akşamın en çok izlenen yapımları arasına sokmayı hedefliyor.

DİZİNİN KONUSU NE ANLATIYOR?

Veliaht dizisi, İstanbul'un kalbi sayılabilecek Esenler Otogarı'nı merkezine alan güçlü bir aile hikâyesini anlatıyor. Ailenin reisi olan Zülfikar Karslı, uzun yıllar boyunca otogarın en güçlü ismi olmuştur. Ancak sağlık sorunları nedeniyle gücünü kaybetmeye başladığında, taht kavgası da başlar. Bu noktada devreye giren seyyar tamirci Timur'un, "veliaht" olarak görülmesiyle birlikte hem aile içindeki dengeler hem de otogardaki düzen altüst olur. Aşk, sırlar, ihanet ve intikamla örülü bu hikâye, izleyiciyi her bölümde soluksuz bırakmayı amaçlıyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Veliaht'ın en dikkat çekici yönlerinden biri de oyuncu kadrosu. Başrollerde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk yer alıyor. Bu ikiliye Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan gibi deneyimli isimler eşlik ediyor. Dizideki karakterler kadar oyuncuların uyumu da merakla bekleniyor. Özellikle başroldeki iki isim, son dönemdeki performanslarıyla izleyicinin güvenini kazanmış durumda.

YAPIM EKİBİ VE SENARYO

Dizinin yapım sürecinde ise sektörün köklü şirketleri bulunuyor. Gold Film ve FARO gibi güçlü yapımcıların imzasını taşıyan Veliaht, teknik açıdan da titizlikle hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk otururken, senaryo ekibinde Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt'un imzaları bulunuyor. Hem görsel açıdan hem de hikâye örgüsü bakımından yüksek beklenti oluşturulmuş durumda.

SEZONA İDDİALI GİRİŞ

Veliaht dizisinin Eylül ayında başlaması, yeni sezonda dikkatleri üzerine çekmesini sağlayacak. İlk bölümden itibaren reyting yarışına güçlü bir şekilde dahil olması bekleniyor. Özellikle aile, iktidar, aşk ve intikam gibi evrensel temaları işlemesi, diziyi geniş bir kitleye hitap eder hale getiriyor. Dizi, yalnızca televizyon izleyicisini değil, aynı zamanda sosyal medyada da geniş yankı uyandıracak gibi görünüyor.

EYLÜL'DE BÜYÜK BULUŞMA

Tüm detaylarıyla artık netleşen Veliaht dizisi, 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de sürükleyici hikâyesiyle sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İzleyiciler için heyecan verici bir televizyon deneyimi kapıda.