Veliaht CANLI izleme linki var mı?

Sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olarak gösterilen Veliaht, Show TV'de Faro ve Gold Yapım ortaklığıyla hazırlandı. Dizi, Perşembe akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelirken, pek çok izleyici de "Veliaht canlı izleme linki var mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

11 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen ilk bölümde, otogarın manevi lideri olarak bilinen Zülfikar Karslı'nın sağlık sorunlarıyla boğuştuğu görüldü. Uzun zamandır çevresinin, yurt dışında yaşayan oğlu Zafer'in geri dönüp yönetimi devralması yönündeki ısrarlarını savuşturmayı başaran Zülfikar, babasının intikamını almak için Esenler'e taşınan Yahya'nın ortaya çıkmasıyla birlikte yeni bir veliaht seçme mecburiyetiyle karşı karşıya kalır. Bu sırada, annesi ve kız kardeşine tek başına bakan seyyar tamirci Timur'un yolu Karslı ailesiyle kesişir ve bu buluşma, herkesin yaşamında büyük değişikliklerin başlangıcı olur.

VELİAHT DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Esenler Otogarı'nda geçen güçlü bir aşk hikâyesi ve aile içi iktidar mücadelesini konu alan dizide deneyimli ve genç isimlerden oluşan geniş bir kadro bulunuyor. Başrollerde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer ve Bora Akkaş yer alıyor. Kadroda ayrıca Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu da bulunuyor.

VELİAHT DİZİSİ CANLI NASIL İZLENİR?

Büyük bir merakla beklenen Veliaht dizisini, yayın günü olan Perşembe akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarından canlı olarak takip edebilirsiniz.

VELİAHT DİZİSİNİN KONUSU

Sezonun öne çıkan yapımlarından Veliaht, Esenler Otogarı'nda geçen bir aşk öyküsünü ve Karslı ailesinin iktidar mücadelesini anlatıyor. Oyuncular, karakterlerine hazırlanmak için yoğun bir hazırlık sürecinden geçiyor. Timur karakterine hayat veren Akın Akınözü, rolü için bir tamirhanede eğitim alarak araç tamirine bizzat katılıyor.

Tunahan Kurt'un özgün hikâyesinden uyarlanan dizinin senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt birlikte kaleme alıyor. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide, sağlık sorunları nedeniyle otogardaki nüfuzunu yitirmeye başlayan Zülfikar Karslı'nın ardından gözler yurt dışındaki oğlu Zafer'e çevrilirken, bu sırada babasından kalan borçlarla mücadele eden seyyar tamirci Timur'un yolu Karslı ailesiyle kesişiyor. Zülfikar tarafından potansiyel veliaht olarak görülmeye başlayan Timur, ailenin çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için her şeyi altüst edecek bir sürecin başlangıcına neden oluyor.

VELİAHT DİZİSİ KARAKTERLERİ

• Timur: Seyyar tamirci olarak tanınır; beklenmedik şekilde "veliaht" konumuna yükselme ihtimali doğar.

• Reyhan: Karslı ailesinin önemli isimlerinden biridir, Timur ile yolları kesişir.

• Zülfikar Karslı: Ailenin reisi, otogarın ve servetin başındaki güçlü figürdür.

• Yahya: Ailenin etkili üyelerinden, entrikaların merkezindeki karakterdir.

• Derya Karslı: Zülfikar'ın çocuklarından biri, aile içi çekişmelerde aktif rol alır.

• Kudret Karslı: Ailenin bir diğer güçlü üyesidir; duygusal yönleriyle dikkat çeker.

• Zafer Karslı: Ailenin asıl varisi olarak görülür; Timur ile aralarında büyük bir rekabet başlar.

• Vezir: Ailenin ve otogarın güç dengelerinde kritik bir role sahiptir.

• Beyazıt: Aileye ve otogara sadakatiyle öne çıkan karakterlerden biridir.