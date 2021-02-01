Velet Dada Radyo D'de
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Velet Dada Radyo D'de

01.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:21
Velet Dada Radyo D'de

İrfan Aslanhan, Şubat ayı itibariyle hafta içi her gün dünyadan ilginç haberleri, gündem konularını kendine has eğlenceli sunumuyla, canlı telefon bağlantıları ve sosyal medya katılımlarıyla birlikte interaktif olarak dinleyicilerine aktaracak.

İrfan Aslanhan, Şubat ayı itibariyle hafta içi her gün dünyadan ilginç haberleri, gündem konularını kendine has eğlenceli sunumuyla, canlı telefon bağlantıları ve sosyal medya katılımlarıyla birlikte interaktif olarak dinleyicilerine aktaracak.

"İrfan Aslanhan ile Radyo Makinası" unutulmaz sloganı; "Bu makina içtenlik ile çalışır, samimiyet ile hareket eder" ile hafta içi her gün 16.00 – 18.00 saatleri arası Radyo D'de canlı yayında olacak.

Radyo D 104 Frekansı ve www.radyod.com'da…

Kaynak: Hürriyet

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