Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum

Hakkında kesinleşen yargı kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu parti grup salonundaki eyleminde ikinci günü geride bıraktı. "Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'te kalacağım. Zorla götürmek isterlerse kendileri bilir" diyen Gergerlioğlu ve diğer HDP'li vekiller, eylemi, TBMM'deki parti grup odasına taşıdı.

2017'de yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle düşürülen milletvekilliğini savunmak için TBMM çatısı altındaki eylemini sürdüren ve geceyi Meclis'te geçiren Gergerlioğlu'na, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ile Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz eşlik etti.

TBMM'DEKİ EYLEMİNE DEVAM EDİYOR

MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan tarafından okunan kararın ardından milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu, HDP Grup Salonu'ndaki eyleminde ikinci günü geride bıraktı. Sürdürdüğü eylem hakkında açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu, "Milletin iradesi bugüne kadar defalarca kez gasp edildi. Şimdi sıra bizde. Vekilliğimiz hukuksuzca gasp ediliyor. Biz de bunu savunuyoruz" dedi.

"MÜDAHALE OLURSA DİYECEK BİR ŞEY YOK"

HDP'li milletvekillerinin desteği ile Meclis'ten çıkmama eyleminin Anayasa Mahkemesi (AYM) karar verene kadar süreceğini kaydeden Gergerlioğlu, "Kamuoyundan güçlü bir destek görüyoruz. Buradaki direnişime müdahale edebilirler. Böyle bir beklentimiz ve hazırlığımız var. Müdahale olursa diyecek bir şey yok. Yasal olarak alıp götürebilirler ama manevi olarak bu husus, rencide edici bir husustur" diye konuştu.

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"

Gergerlioğlu, HDP grup odasındaki bekleyişini sürdürürken CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, CHP izmir Milletvekili Kani Beko ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis kendisini ziyaret etti. Çeviköz "Hepimiz aynı gemideyiz" derken, Beko, "Ne Anayasa tanıdılar, ne AİHM tanıyorlar" dedi.