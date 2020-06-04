Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım CHP'li Enis Berberoğlu'nun Yargıtay tarafından kesinleşen cezasının TBMM'de okunulmasının ardından vekilliği düşürüldü. Karardan dakikalar sonra açıklama yapan Berberoğlu, "Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere cezaevine teslim olacağım" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın Yargıtay tarafından kesinleşen cezalarının Meclis Genel Kurulu'nda okunmasının ardından üç milletvekilinin vekilliği düştü. CHP'li Berberoğlu, vekilliğinin düşürülmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

"CEZAEVİNE TESLİM OLACAĞIM"

Berberoğlu, "Seçildiğim günden itibaren kendimi hep milletimin emrinde hissettim. Dolayısıyla bu açıklamayı da, sadece çok sevdiğim CHP'li yoldaşlarıma değil tüm halkımıza yapmak istiyorum. Malumunuz dakikalar önce TBMM'de vekilliğim düşürüldü. Ve kalan cezamın infazına devam edilmesi, bir anlamda kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere cezaevine teslim olacağım" dedi.

"DEMOKRASİ İÇİN BİR BEDEL ÖDENECEKSE BUNU CHP'LİLER ÖDER"

CHP'li vekil, "Zaten çıktığım günden itibaren 'Bu bir teneffüs' dediğim için bu karar bana hiçbir şekilde sürpriz olmadı, şaşkınlık yaratmadı. Çünkü Türkiye'de, benim çıktığım günden bu güne demokrasi koşullarında bir değişiklik yok. Dolayısıyla bana da isabet edecek bir demokrasi piyangosu beklemek fazla saflık olur. Gördüğünüz üzre bu açıklamayı CHP Genel Merkezi'nde yapıyorum. Zaten genel başkanımızın geçen hafta ifade ettiği gibi 'Demokrasi için bir bedel ödenecekse bunu önce CHP'liler öder.' Bende bu bilinçteyim. Ve bu vicdan rahatlığıyla mecliste yaptıklarım ve yapamadıklarımdan dolayı hepinizden helallik istiyorum. 5 yıl müddetle, belki siyaset yasağı uygulanacağı için karşınızda olamayacağım. Ama bilin ki her zaman CHP'liyim, CHP'li kalacağım." şeklinde konuştu.