Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'teki eylemine devam ediyor. 2 gündür TBMM'den ayrılmayan Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, kaldığı TBMM'deki parti grup odasını gösterirken, "Adalet nöbetinden herkese iyi geceler. Bu gece de Meclis'teyim. Merak etmeyin, kanepede yatmıyorum. Yer yatağımız var" diyerek odanın ortasındaki yatağını gösterdi.

Hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararının Meclis'te okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü.

MECLİS'TEKİ PARTİ ODASINDA KALIYOR

"Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'te kalacağım. Zorla götürmek isterlerse kendileri bilir" diyen Gergerlioğlu ve diğer HDP'li vekiller başlattıkları bu eylemi, TBMM'deki parti grup odasına taşıdı.

UYUDUĞU YER YATAĞINI GÖSTERDİ



Eyleminde ikinci günü geride bırakan Ömer Faruk Gergerlioğlu, yayınladığı bir videoda son durumundan ve kaldığı odadan bahsetti. "Adalet nöbetinden herkese iyi geceler. Bu gece de Meclis'teyim. Milletin iradesini koruyoruz. Ailemizden ayrıyız ama demokrasi için buna değer. Hukukun üstünlüğü hakim olana dek mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullanan HDP'li isim bir ara kamera ile odayı çekti. "Merak etmeyin kanepede uyumuyorum, arkadaşlarımız güzel bir yer yatağı yaptı" diyerek uyuduğu yeri gösterdi.

Gergerlioğlu, 3 vekil ile birlikte nöbete devam ettiğini söyledi. Danışman arkadaşları ile sohbet ettiğini, basın kuruluşlarının sorularını cevapladıklarını anlattı.