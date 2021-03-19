Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi
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Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi

19.03.2021 09:48 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:10

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'teki eylemine devam ediyor. 2 gündür TBMM'den ayrılmayan Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, kaldığı TBMM'deki parti grup odasını gösterirken, "Adalet nöbetinden herkese iyi geceler. Bu gece de Meclis'teyim. Merak etmeyin, kanepede yatmıyorum. Yer yatağımız var" diyerek odanın ortasındaki yatağını gösterdi.

Hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararının Meclis'te okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü.

MECLİS'TEKİ PARTİ ODASINDA KALIYOR

"Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'te kalacağım. Zorla götürmek isterlerse kendileri bilir" diyen Gergerlioğlu ve diğer HDP'li vekiller başlattıkları bu eylemi, TBMM'deki parti grup odasına taşıdı.

UYUDUĞU YER YATAĞINI GÖSTERDİ

Eyleminde ikinci günü geride bırakan Ömer Faruk Gergerlioğlu, yayınladığı bir videoda son durumundan ve kaldığı odadan bahsetti. "Adalet nöbetinden herkese iyi geceler. Bu gece de Meclis'teyim. Milletin iradesini koruyoruz. Ailemizden ayrıyız ama demokrasi için buna değer. Hukukun üstünlüğü hakim olana dek mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullanan HDP'li isim bir ara kamera ile odayı çekti. "Merak etmeyin kanepede uyumuyorum, arkadaşlarımız güzel bir yer yatağı yaptı" diyerek uyuduğu yeri gösterdi.

Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi

Gergerlioğlu, 3 vekil ile birlikte nöbete devam ettiğini söyledi. Danışman arkadaşları ile sohbet ettiğini, basın kuruluşlarının sorularını cevapladıklarını anlattı.

Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi
Gündem Editörü - Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü

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