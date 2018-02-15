Vekilden Baba Ocağına Büyük Vefa
AFRİN HAREKATI'NDA 27. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Vekilden Baba Ocağına Büyük Vefa

Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, doğum yeri olan Sivas’ın Gürün İlçesi’nde gençlerin eğitimine yönelik bağışlarını sürdürüyor.

Vekilden Baba Ocağına Büyük Vefa

Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, doğum yeri olan Sivas'ın Gürün İlçesi'nde gençlerin eğitimine yönelik bağışlarını sürdürüyor.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, doğum yeri olan Sivas'ın Gürün ilçesi ile bağlarını kopartmıyor. İlçede ki gençlerin eğitimine yönelik bireysel olarak katkılarını sürdüren Boyraz son olarak ilçeye öğrencilere hediye edilmek üzere 40 adet bisiklet gönderdi. Boyraz geçtiğimiz yıl da ilçede 120 bisiklet, 12 diz üstü bilgisayar ve 30 bin TL değerinde kitap göndermişti. - SİVAS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et