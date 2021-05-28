Vekil Yediyıldız'dan Başkan Tavlı'ya ziyaret
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Vekil Yediyıldız'dan Başkan Tavlı'ya ziyaret

Vekil Yediyıldız'dan Başkan Tavlı'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı ziyaret etti.

AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ünye ilçesine gelen Milletvekili Şenel Yediyıldız, ilk olarak Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı ziyaret etti. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, geçirdiği trafik kazası nedeniyle bir süredir tedavi gören Milletvekili Yediyıldız'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, Ünye Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi alan Milletvekili Yediyıldız, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın, siyasi tecrübesi olan ve bölgesini iyi tanıyan bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Yediyıldız, "Bu nedenle Ünye'ye çok değerli hizmetler veriyor ve vermeye de devam edecektir. Hamdolsun gerçekleştirdiğimiz sağlık yatırımları ile hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Her vatandaşımız sağlık hizmetlerinden sonuna kadar başarılı bir şekilde yararlandı. Bugün Amerika, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde bile ciddi tedavi sorunları yaşanırken, ülkemizde bu anlamda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Bu da AK Parti iktidarının yaptığı yatırımların bir sonucudur" dedi.

Türkiye'nin son yıllarda kaydettiği başarılar nedeniyle hedef bir ülke haline geldiğini vurgulayan AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, "2023 hedeflerimize doğru emin adımlarla giderken birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu nedenle birbirimize sıkı sıkıya bağlı olmalıyız" şeklinde konuştu. - ORDU

Vekil Yediyıldız'dan Başkan Tavlı'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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