Vejetaryen nasıl yazılır? TDK'ya göre vejetaryen mi, vejeteryan mı? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi vejetaryen. Peki, vejeteryan nasıl yazılır? TDK'ya göre vejetaryen mi, vejeteryan mı? İşte, doğru yazılışı...

Vejetaryen kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Vejetaryen nasıl yazılır? Vejetaryen mi, vejeteryan mı? TDK'ya göre "vejeteryan " kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

VEJETARYEN NASIL YAZILIR? VEJETERYAN MI, VEJETARYEN Mİ?

Vejetaryen nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "vejataryen" şeklindedir. Kelime et tketmeyen kimseler için kullanılır.

Vejeteryan - Yanlış kullanımı

Vejetaryen - Doğru kullanımı

VEJETARYEN İLE ÖRNEK CÜMLELER

Sınıf arkadaşım vejetaryenliği seçmiş, artık birlikte et yiyemeyeceğiz.

Vejetaryenlerde sağlık sorunları yaşanıyor mu, merak ediyorum.