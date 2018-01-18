Vefat Eden Polis Memuru Toprağa Verildi
Gaziantep'in Araban ilçesinde beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hüseyin Altuntaş, toprağa verildi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hüseyin Altuntaş, toprağa verildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde görev yaparken beyin tümörü bulunması nedeniyle 7 yıldır tedavisi süren 43 yaşındaki Altuntaş, Bodrum Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Altuntaş, önceki gün görev yaptığı Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Araban'a gönderildi.
Evli ve 1 çocuk babası Altuntaş, Araban İlçe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
Cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Taşkın Kılıç, İlçe Emniyet Amir Vekili Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurları, daire amirleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.