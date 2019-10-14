Vefat eden Kıbrıs gazisi memleketi Hüyük'te defnedildi

14.10.2019 16:05

İstanbul'da vefat eden Kıbrıs Gazisi Hasan Ali Bozkurt, doğum yeri olan Konya'nın Hüyük ilçesinde toprağa verildi.



İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören muharip gazi Hasan Ali Bozkurt, 65 yaşında vefat etti. Gazi Bozkurt'un cenazesi doğum yeri olan Hüyük ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesine götürüldü. Kıbrıs gazisi Hasan Ali Bozkurt'un cenazesi öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle kabristanında toprağa verildi.



Cenaze törenine, Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Fırat Karaca, gaziler, mahalle muhtarları, vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA