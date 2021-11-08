Vefat Eden İnegöl Belediyesi Personeli İçin Tören Düzenlendi

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - İnegöl Belediyesi Cenaze ve Defin Hizmetleri Müdürlüğünde şoför olarak görev yapan 48 yaşındaki Yahya Aşkın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yahya Aşkın'ın ani vefatı ailesiyle birlikte mesai arkadaşlarını da derinden üzdü.

Merhum için bugün İnegöl Belediyesi önünde tören düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve belediye personelinin katıldığı törende, Yahya Aşkın'ın ailesi de bulundu. Mesai arkadaşlarının göz yaşları ile yapılan törende konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, 1 hafta içerisinde ikinci cenaze töreninin yapıldığını hatırlattı. Geçtiğimiz hafta Zabıta Komiser Vekili Bülent Özkal'ın vefat ettiğini hatırlatan Taban, "Hepimiz inanan insanlarız. Yahya arkadaşımız ebedi hayata göç eti. Bu bir son değil, başlangıçtır. Kendisi sevdiğimiz, 16 yıldır kurumumuzda hizmet eden değerli bir mesai arkadaşımızdı. Ailesine ve tüm mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Konuşma sonrası yapılan duaların ardından Yahya Aşkın'ın cenazesi gözyaşları ile defnedilmek üzere Yeniceköy Mezarlığına götürüldü.

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