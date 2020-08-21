Vefat eden Defne Joy Foster için "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
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Vefat eden Defne Joy Foster için "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu

Jülide Ateş'in programına konuk olan Hıncal Uluç, yıllar önce Defne Joy Foster'ın ölümü için "Su testisi su yolunda kırılır" ifadelerini kullandığı için pişman olduğunu itiraf etti.

Vefat eden Defne Joy Foster için
21.08.2020 15:16 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:19

Ünlü gazeteci Hıncal Uluç, Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının konuğu oldu. Sorulara içtenlikle cevap veren Uluç, Defne Joy Foster hakkında da bir itirafta bulundu.

"O CÜMLEM İÇİN PİŞMANIM"

Jülide Ateş'in yıllar önce arkadaşının evinde hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster için "Su testisi su yolunda kırılır" ifadelerini kullandığınız için pişman mısınız sorusuna cevap veren Hıncal Uluç, "Sadece son cümlesine, yazmasam daha iyi olurdu; su testisi su yolunda kırıldı demeseydim… Geri kalan her satırının altına her gün imzamı atarım. Bir yanda bekar bir erkek var, bir yanda 6 aylık bebeğini evde bırakıp, bir erkekle bara giden bir anne var, o barda tanıştığı bir erkeğin evine gidiyor. O cümleyi yazmamam lazımdı" ifadelerini kullandı.

Vefat eden Defne Joy Foster için 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu

HINCAL ULUÇ, DEFNE JOY FOSTER İÇİN NE DEMİŞTİ?

Hıncal Uluç, 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster için "Ekranın başında donup kalıyorum. Arka arkaya şoklar. Defne Joy'un ölü bulunduğu yer kendi evi değil. Bir bekar erkeğin evi. Beni donduran habercinin sözleri oldu: Defne Joy'un kocası, az önce buraya geldi. Çok üzgün görünüyordu.

O gün, dünyada yerinde olmak istemeyeceğim tek kişiydi eşi. Dün sabah gazeteme baktım, tonla yazı. Ölen Defne'nin dramı üzerine. Asıl trajediyi yaşayan adamın adı geçmiyor neredeyse. İnsanlık ölmüş sanki. 18 aylık bebeğinin annesi ölmüş ona mı ağlayacak yoksa bir bekar evinde sabaha karşı kanında tonla alkolle ölü bulunmuş, ona mı çıldıracak?

Daha tanıştığın gece, eve, yatağa koşmanın adı da love... Benim aşka düşmeye saygım var ama aşk yapmaya yok.

Defne boşanma kararı almış mı? Mahkemeye başvurmuş mu, evini ayırmış mı? Ortada çok açık, çok seçik bir 'ihanet' var. Hem de aşk aldatması bile değil. Bir gecelik macera/One night stand için aldatılan bir koca, unutulan bir bebek. Ölmüş Allah rahmet eylesin ama böyle bir insana öldü diye saygı duymamı beklemesin kimse benden. Defne'nin ölümü tipik bir 'Su testisi, su yolunda kırıldı' olayıdır" demişti.

Haber Yorumları (1)
İLOMİLO: E DOĞRU DEMİŞ
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