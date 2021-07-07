Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için tören düzenlendi (1)
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Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için tören düzenlendi (1)

Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem - Haberler | Politika

St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın yakınları Cenaze aracının gelişi Askerlerin naaşı omzunda taşıyarak tören alanına getirmesi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması ANKARA - Hayatını kaybeden Türkiye'nin St.

St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın yakınları

Cenaze aracının gelişi

Askerlerin naaşı omzunda taşıyarak tören alanına getirmesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması ANKARA - Hayatını kaybeden Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu olarak görev yapan Mehmet Ferhan Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi. (1)

Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için tören düzenlendi (1)
Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için tören düzenlendi (1)
Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için tören düzenlendi (1)
Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için tören düzenlendi (1)
Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için tören düzenlendi (1)
Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için tören düzenlendi (1)
Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için tören düzenlendi (1)
Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için tören düzenlendi (1)
Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için tören düzenlendi (1)
Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için tören düzenlendi (1)
Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için tören düzenlendi (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için tören düzenlendi (1) - Haberler
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