Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için tören düzenlendi (1)
St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın yakınları Cenaze aracının gelişi Askerlerin naaşı omzunda taşıyarak tören alanına getirmesi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması ANKARA - Hayatını kaybeden Türkiye'nin St.
St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın yakınları
Cenaze aracının gelişi
Askerlerin naaşı omzunda taşıyarak tören alanına getirmesi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması ANKARA - Hayatını kaybeden Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu olarak görev yapan Mehmet Ferhan Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem