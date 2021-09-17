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Vefat - Başsağlığı

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Vefat - Başsağlığı

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü personellerinden Ayşegül Ayhan'ın babası Yaşar Ayhan vefat etmiştir.

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü personellerinden Ayşegül Ayhan'ın babası Yaşar Ayhan vefat etmiştir. Cenazesi 17 Eylül 2021 Cuma günü Malatya'da toprağa verilecektir.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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