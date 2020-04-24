Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardımına motosikletliler yetişti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardımına motosikletliler yetişti - Haber
Motosiklet, Türkiye, Çankaya, Ankara, Haber

Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardımına motosikletliler yetişti

Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardımına motosikletliler yetişti Türkiye Motosiklet Federasyonu sokağa çıkma kısıtlaması olan illerde faaliyetlerine başladı Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illerde Vefa Sosyal Destek Grupları'na, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve ilgili...

24.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:40
Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardımına motosikletliler yetişti

Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardımına motosikletliler yetişti

Türkiye Motosiklet Federasyonu sokağa çıkma kısıtlaması olan illerde faaliyetlerine başladı

ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illerde Vefa Sosyal Destek Grupları'na, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve ilgili Kaymakamlıklarca belirlenen gönüllü motosikletliler hizmetlerine başladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın verdiği talimatla kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları'na destek ve katkı sağlamak amacıyla, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun belirlediği gönüllü motosiklet grubu hizmetlerine başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı il ve günlerde gönüllülük esasıyla ihtiyaç sahiplerine hizmet sağlanacak.

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından sağlanan katkının benzer gruplara da örnek olabileceğini vurgulayarak, "Ankara Valiliği'mizin koordinesinde çok güzel bir uygulama başlıyor. Belki başka gruplara da örnek olabilecek bir uygulama. Türkiye Motosiklet Federasyonu, bizimle beraber çalışmak istediklerini ifade ettiler. Vefa çalışmalarına destek olmak istediler. Dün başlayan bir uygulama bugün de devam edecek. Motosiklet Federasyonumuzun çok değerli üyeleri bizlerle beraber, Cumhurbaşkanımızın 65 yaş üstü vatandaşlarımıza hediyesi olan hijyen paketinin dağıtımında görev alacaklar. Bu zor günler aslında birtakım güzelliklere de vesile oldu. Bu güzelliklerin başında toplumsal dayanışma, birlik, beraberlik ruhu ve artarak devam eden toplumsal duyarlılık oluştu. Özellikle 65 yaş üstü olan, evde kalma kısıtlaması olan vatandaşlarımıza yönelik yapılan iş ve işlemlerde herkes elinden geleni yapma gayreti içinde. İnşallah bu hassasiyet artarak devam edecek ve güzel günleri hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kamu çalışanları, asli işlerini yapabilsinler diye destek oluyoruz"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Güngör, kamu çalışanları asli işlerine dönsün diye yardıma koştuklarını söyleyerek, "Geçen hafta federasyon Başkanımız Bekir Yunus Uçar ile konuşurken aklımıza geldi. Dışarıda hep polisimiz, askerimiz, sağlık ve kamu çalışanlarımız bulunuyor. Çok yere gittikleri için taleplere yetişemez hale gelmişlerdi. Biz de onlar asli işlerini yapabilsin diye motosikletli arkadaşlarımızdan destek istedik. Önce, 'Türkiye'de bin gönüllü çıkartabilir miyiz?' diye düşündük. Duyuruyu yaptıktan birkaç saat sonra sayımız 3 bini geçti. Yoğun talepten dolayı tüm motosiklet ailemizi kutluyorum. Kendileri çok büyük hassasiyet ve özen gösterdi. Biz de bu durumu İçişleri Bakanlığımıza ilettik. İller İdaresi Genel Müdürlüklerimizin koordinesinde Valiliklere iletildi. Yapılan incelemeler sonucunda; 20 yaş altı, 65 yaş üstü gibi arkadaşlarımızın elemeleri de olduktan sonra dün itibariyle hizmete başlandı" dedi.

"Ankara genelinde 136 motosikletli çalışacak"

Türkiye'de motosiklet kullanan herkesi davet ettiklerini söyleyen Güngör, "Ankara'da Çankaya Kaymakamlığı için görev alıyoruz. Biz listelerin hepsini İçişleri Bakanlığımız aracılığıyla Valiliklere verdik. Bütün illerde bulunan Kaymakamlıklar, kendi ihtiyaçları doğrultusunda motosikletli arkadaşlarımızı göreve davet ediyorlar. Bugün Ankara genelinde 136 arkadaşımız çalışacak. Ankara'nın neredeyse yarısı Çankaya olduğu için Çankaya Kaymakamlığı'na bağlı 60 kadar arkadaşımız çalışacak. Ekmek, temizlik maddesi, ilaç ve ne gerekiyorsa vatandaşımıza yetiştireceğiz. Tamamen gönüllü bir destek. Türkiye'deki motosiklet kullanan herkesi davet ettik. Sağ olsun herkes çok büyük katkı sağladı. Bu arada bir benzin istasyonumuz da etkinliğe katılan arkadaşlarımıza günlük belli bir miktarda destek de verdi" şeklinde konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'na bağlı Hasan Çakmak ve Aynur Merve Öztürk'ün, Çayyolu'nda bulunan Merkez Bankası'ndan emekli 70 yaşındaki Hüseyin Karaca Demirel'e götürdüğü ilaç sonrası duygulanan Demirel, "Hizmet için ne diyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür ediyorum. Bizler için çok iyi bir hizmet. Çünkü dışarı çıkamıyoruz. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardımına motosikletliler yetişti

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi Haber
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi Haber
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haber
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Acun'a meydan okuyan Rizelinin ayağı iki yerden birden kırıldı Haber
Acun'a meydan okuyan Rizelinin ayağı iki yerden birden kırıldı
Daha önce Çin'de oynayan Burak'tan korona yorumu: Köpek yemeleri normal Haber
Daha önce Çin'de oynayan Burak'tan korona yorumu: Köpek yemeleri normal
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Demet Akalın, 'Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin' diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
Demet Akalın, "Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin" diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Semih Yalçın Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Kibariye Yıldız Tilbe Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Ergin Ataman Sergen Yalçın Ivan Obradovic
Daha Fazla Çocuk Ramazan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardımına motosikletliler yetişti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 17:18:12. #1.15#
title