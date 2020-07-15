Vefa Sosyal Destek Grubu şehit ailelerini ziyaret etti
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Vefa Sosyal Destek Grubu şehit ailelerini ziyaret etti

Siirt Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG) üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçlarını giderdi.

15.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:26

Siirt Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG) üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçlarını giderdi.

VSDG ve Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Dernekler Federasyon üyelerinden oluşan ekip, Veyselkarani beldesi ile Meşelik ve Ardıçdalı köylerinde 15 şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti, sorunlarını dinledi, gıda malzemesi ve maske dağıttı.

Grup sorumlusu Nedim Ayhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir araya geldikleri şehit aileleri ve gazilerle dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Kendisinin de bir şehit yakını olduğunu dile getiren Ayhan, şöyle konuştu:

"Devletimiz hiçbir zaman şehit ailesini ve gazileri unutmadı, unutmayacak. Bugün 15 Temmuz'un yıl dönümü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inen milyonlar hain darbe girişimini engelledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit aileleri ve gazilerimizi ziyaret ettik, destek olduk. Allah, bu milleti bu vatanı bayraksız bırakmasın."

Grup üyesi ve aynı zamanda şehit çocuğu olan Ömer Beytekin de ziyaret ettikleri ailelere Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun selamını ilettiklerini belirterek "Daha önce de ziyaret ettiğimiz şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir araya geldik. Ailelerin hayır dualarını aldık. Allah devlete ve millete zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Vefa Sosyal Destek Grubu şehit ailelerini ziyaret etti

Kaynak: AA

Manşet

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