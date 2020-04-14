Vefa Sosyal Destek Grubu Mardinli Kübra'nın doğum gününü kutladı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 13 yaşındaki Kübra Nur Dağ'a (13) sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 13 yaşındaki Kübra Nur Dağ'a (13) sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Mezopotamya Mahallesi'nde oturan Kübra Nur Dağ, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayınca telefonla aradığı 112 Acil Çağrı Merkezi'nden doğum günü pastası talep etti.

Bunun üzerine görevlendirilen Kızıltepe Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, doğum günü sürprizi hazırladıktan sonra Dağ'ın evine gitti.

"Çok mutlu oldum"

Ekibin hazırladığı pastayla evine geldiğini gören Dağ, büyük sevinç yaşadı.

Ekiplere teşekkür eden Dağ, "Her sene öğretmenlerim kutluyordu. Bu sene salgın yüzünden çıkamadım. Bunun için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp onlardan pasta istedim. Beni kırmayıp pastayı alıp getirdiler. Çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA