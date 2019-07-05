Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesi davasında karar

Nişantaşı'nda, Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ile şoförü Ferdi Topal'ın öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada 11 sanıktan 3'ü "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "örgüt üyeliği" suçlarından ikişer kez müebbet ve 12 yıl sekizer ay, 3 sanık ise "kasten öldürmeye yardım", "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" ve "örgüt üyeliği" suçlarından ayrı ayrı 31 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 4 tutuklu sanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti. Sanıkların avukatları da beraat ve tahliye talebinde bulunurken, bazı sanık avukatları müvekkilleri hakkındaki davanın ayrılmasını istedi.

Davanın biteceği hatırlatılarak son sözleri sorulan sanıklar, beraat taleplerini yineledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Hurşit Aydın, Nesim Denizci ve Özkan Korkut'u, maktuller Vedat Şahin ile Ferdi Topal'a karşı "tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, bu sanıkları ayrıca Evren Aydın'a karşı, "tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs" ve "örgüt üyeliği" suçlarından ayrı ayrı 12 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Yaşar Sarar, Mert Genç ve Hasan Erdem'in, maktuller Vedat Şahin ve Ferdi Topal'a karşı "tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürmeye yardım" ve Evren Aydın'a karşı "tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım" ile "örgüt üyeliği" suçlarından toplamda 31 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Sanıklar Hasan Erdem ve Yaşar Sarar hakkındaki yakalama kararının devamını kararlaştıran heyet, sanık Mert Genç hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Heyet, sanıklar Ahmet Korkut ve Türker Aydoğdu'nun üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verirken, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Yakup Kerem Saral ve Ender Doğan ile müdafisi son celseye katılmayan sanık İlhan Kurt'un dosyasını ayırdı.

Olayın geçmişi

Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ile iki koruması 24 Aralık 2014'te Nişantaşı'nda araçlarında uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramış, Vedat Şahin ve Ferdi Topal ölürken, Evren Aydın yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 8 kişi tutuklanmış, saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen Yakup Kerem Saral'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında ise firari oldukları gerekçesiyle yakalama emri çıkarılmıştı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, 11 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, silahlı örgüte üye olma, tasarlayarak ve kan gütme saiki ile iki kişiyi öldürme, tasarlayarak ve kan gütme saiki ile bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması isteniyordu.

İddianamede, örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen firari Yakup Kerem Saral'ın da aralarında olduğu 5 sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıla kadar, diğer sanıklar hakkında ise çeşitli suçlardan 65 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Kaynak: AA