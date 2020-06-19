Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi 64 yaşındaki gurme Vedat Milor, sosyal medya hesabından 24 yaşında mayoyla çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Milor'un karın kaslı fotoğrafına gelen yorumlar ise herkesi güldürdü.

Ünlü gurme Vedat Milor, 24 yaşında çekilmiş bir tatil pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Karın kaslarıyla dikkat çeken Milor'un fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.

GENÇLİK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Şimdilerde aldığı kilolarla dikkat çeken ünlü gurme, Instagram'dan gençlik fotoğrafını, "Club Med'de tatilde. Boynumdaki boncuklar Run DMC'ye ilham veren bir kolye değil. O zamanlar bir şey yiyip içmek istediğiniz para yerine bu boncukları kullanıyordunuz" notuyla paylaştı.

"O ZAMAN DA BAKLAVA SEVİYORMUŞSUNUZ"

Milor'un fotoğrafının altına birbirinden ilginç yorumlar yapıldı. Fotoğrafa sessiz kalamayan ilk isim ise Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar Milor'un fotoğrafına "Baba efsanesin" yorumunu yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Dönemin Alain Delon'u olduğunuzu bilmiyorduk Vedat bey" derken bir başka kullanıcı da "O zamanda baklava seviyormuşsunuz" dedi.