Vedat'ın böbreği, 17 yıl nakil bekleyen hastayı hayata bağladı BATMAN'da, geçirdiği motosiklet kazasında yaralandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Vedat Yaşar'ın (26) organları, 6 kişiye umut oldu.

BATMAN'da, geçirdiği motosiklet kazasında yaralandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Vedat Yaşar'ın (26) organları, 6 kişiye umut oldu. Yaşar'ın bir böbreğinin nakledildiği Ali Naci Öztürk (53), 17 yıl sonra sağlığına kavuştu.

Batman'da, motosiklet kazası geçiren Vedat Yaşar'ın hastanedeki 7'nci gününde, beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi de oğlunun organlarını bağışladı. Ankara ve Malatya'dan gelen ekiplerin operasyonuyla alınan karaciğer, 2 böbrek, pankreas ve incebağırsak, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Nakil Merkezi'ne, kalp ise Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

'17 YIL MAKİNEYE BAĞLIYDIM'Yaşar'ın bir böbreği 17 yıl boyunca uygun donör bekleyen Ali Naci Öztürk'e nakledildi. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Öztürk, "17 yıl makineye bağlıydım, nakil olduktan sonra cihaza girmiyorum. Çok iyi oldu, başarılı oldu. Allah razı olsun" dedi.'AĞABEYİMİ KURTARDILARAli Naci Öztürk'ün kardeşi İsmail Öztürk de bağışçılara dua ederek, "Organ bağışı yapan aileyi, ziyarete gideceğiz. Bağışçılardan Allah razı olsun, kurtardılar ağabeyimi. Ağabeyim 3 günde bir diyalize gidiyordu, şimdi çok çok iyi. Düzeldi Allah'a çok şükür. Hastanemize de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.HASTALARIN GENEL DURUMU

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, organ bağışı yapılan hastaların genel durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA