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VEDAŞ ekibi zorlu kış şartlarına meydan okuyor

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Murat Göktürk - Haberler | Güncel

VEDAŞ ekibi zorlu kış şartlarına meydan okuyorVAN Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, çetin kış şartları altında fırtına ve tipi nedeniyle meydana gelen elektrik arızalarını gidermek için seferber oluyor.

VEDAŞ ekibi zorlu kış şartlarına meydan okuyor

VAN Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, çetin kış şartları altında fırtına ve tipi nedeniyle meydana gelen elektrik arızalarını gidermek için seferber oluyor.

VEDAŞ Bahçesaray Arıza Birimi ekibi, arızaları gidermek için zorlu kış şartlarına adeta meydan okuyor. Yoğun kar yağışı ve fırtınanın zarar verdiği elektrik kablolarını tespit etmek için 25 kilometrelik alanda kontroller yapan VEDAŞ ekipleri, vatandaşın sorunlarının çözülmesine destek oluyor. Bahçesaray-Hizan hattında kar yağışı ve tipi nedeni ile meydana gelen arızaları onarmak için yoğun çaba sarf eden VEDAŞ ekipleri, bir yandan metrelerce karı aşıyor, bir yandan da çığ tehlikesine karşı tedbirlerini en üst düzeye çıkararak arızaları onarıyor.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, "İlçemizde çetin gecen kış şartlarında dolayı enerji nakil hatlarında arıza meydana geldi. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kopan iletken telleri sonrası ilçemizde elektrik kesintisi meydana geldi. Bunu üzerine VEDAŞ ekipleri, zor şartlar altında arızayı onarılarak ilçeye enerji verildi. Başta ilçe Kaymakamımız Ömer Tuğrul Kundakçı'ya, Belediye Başkanı Meki Arvas'a, tüm VEDAŞ'a, Van Büyükşehir Belediyesi Belediyesi'ne, karayolllarına ve emekçi kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi.

VEDAŞ ekibi zorlu kış şartlarına meydan okuyor

VEDAŞ ekibi zorlu kış şartlarına meydan okuyor

VEDAŞ ekibi zorlu kış şartlarına meydan okuyor

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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İhlas Haber Ajansı / Gökhan Murat Göktürk - Son Dakika Haberleri

Bahçesaray, Hisarcık, Fırtına, kar, Güncel, Haber

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