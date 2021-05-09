Veda mesajıyla gündeme bomba gibi düşen Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın kendisini 'kadına şiddet' nedeniyle şikayet ettiğini söyledi

Hakan Sabancı'ya veda paylaşımından sonra gündemden düşmeyen Aygün Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile Hakan Sabancı'nın kendisini 'kadına şiddetten' dolayı şikayet ettiğini söyledi. "Kendisi bir erkek ve 8 korumayla birlikte geziyor" diyen Aydın, "Her şeyi paranla elde ediyorsun, ancak yavaş yavaş batıyorsunuz. O zaman yanında kimse kalmayacak, parana çok da güvenme" ifadelerine yer verdi.

Hakan Sabancı'nın başka kızları beğenmesi üzerine mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Aydın, bu kez de yaptığı pazarlık yazışmalarıyla gündeme geldi.

"ÇEVRESİNDE 8 KORUMAYLA GEZİYOR"

Dün sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile Sabancı'nın kendisini 'kadına şiddetten' şikayet ettiğini söyleyen Aygün, "Dün bir tane evrak göndermişler, sahte mi değil mi bilmiyorum. Biraz ayrıntılı okuyunca anladım, malum şahıs kadına şiddetten dolayı beni şikayet etmiş. Ancak bu şikayeti yapan kişi bir erkek. Kaldı ki bu kişi yalıda çevresinde 8 korumayla birlikte oturan bir kişi. Benim nasıl bir şiddetim olabilir ona karşı?" diyerek yaşadıklarını anlattı.

"PARANA GÜVENME"

Yayın organlarına pararak namusu ve şerefiyle oynandığını iddia eden Aygün sözlerine şöyle devam etti:

Hep benim hakkıma girdin, ama bu ülkede bu haklardan yararlanmalıydı. Onlar bile bu haklardan yararlanamamışken, sen dedenin aldığı finansal güce güvenerek bunu istiyorsun ama iki gün sonra o hisseler düşecek. Yavaş yavaş batıyorsunuz. O elinden gidince kimse senin suratına bakmayacak.Paran olmayınca kimse suratına bakmayacak, seni hiç kimse gerçekten sevmeyecek. Arkadaş grubun harika değil mi? Sen gittikten sonra o arkadaş gruubn senin arkandan neler söylediğini bişlyor musun? Belki o gerçekleri analrsın ama sende o akıl ne gezer?