Vecdet Öz kimdir?

Adalet Partisi Genel Başkanı olan Vecdet Öz hakkında çıkan haberlerden sonra kimliği, biyografisi merak edilen kişiler arasında yerini aldı. Yaptığı açıklamalar ve hakkında çıkan haberlerle dikkat çeken Vecdet Öz kimdir? Vecdet Öz'ün hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler haberimizde.

Adalet Partisi Genel Başkanı olan Vecdet Öz hakkında çıkan haberlerden sonra kimliği, biyografisi merak edilen kişiler arasında yerini aldı. Yaptığı açıklamalar ve hakkında çıkan haberlerle dikkat çeken Vecdet Öz kimdir? Vecdet Öz'ün hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler haberimizde. İşte Öz'ün biyografisi

VECDET ÖZ KİMDİR?

Vecdet Öz 1959 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde dünyaya gelmiştir. Vecdet Öz, Türk akademisyen ve siyasetçi.

İlk ve orta öğrenimini Samsun'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yüksek lisans tahsili gören Öz, doktorasını aynı üniversitenin Adli Tıp Enstitüsü'nde tamamlamıştır.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde akademisyenlik görevi üstlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nda çeşitli mevkilerde bulunmuştur.

2009 yerel seçimlerinde Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Halk Partisi adına bir puan farkla yarışı kaybetmiştir.

2015'te ise 2009'da kapanan Adalet Partisi'ni kurmuştur. O zamandan bu yana partinin genel başkanlığını yürütmektedir. Parti, 2017 anayasa değişikliği referandumunda Hayır'ı desteklemiştir.

2017 yazında Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği Adalet Yürüyüşü'ne de katılım sağlamıştır. 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi için 3.030 imza toplayarak gerekli olan yüz bin imzanın çok altında kalmıştır.

Vecdet Öz'ün günümüzden geçmişe doğru bulunduğu idari görevler