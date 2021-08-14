VCT Playoff'larındaki teknik sorunlara #JUSTICE4TURKEY etiketi ile tepki

VCT Playoff'larında yaşanan sunucu sorunlarına #JUSTICE4TURKEY etiketi ile tepki gösteriliyor.

İki temsilcimiz SuperMassive Blaze ve Oxygen Esports ekiplerinin rakipleri ile mücadele ettiği VCT 2021 EMEA Aşama 3 Challengers Playoff sürecinin ikinci gününde teknik sorunlar oyuncuları ve izleyicileri çileden çıkarttı.

SMB'nin 1 - 0 önde ve OXG'nin 1-0 geride olduğu karşılaşma sürecinde neredeyse aynı zamanlarda temsilcilerimizden bazı oyuncularda çeşitli bağlantı hataları oluştu. İlk hatanın ardından haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=!

Yaklaşık 25 bin Tweet'in atıldığı #JUSTICE4TURKEY Türkiye Twitter gündeminde birinci sıraya yükseldi. Tepkilerin gelmeye devam ettiği sırada karşılaşmalarda Round'ların tekrardan oynanması kararı alındı. Fakat yine aynı sunucu hataları meydana geldi ve karşılaşmalarda araya gidildi.

Etiketin Twitter Türkiye gündeminde birinci sıraya ulaşmasının ardından ilginç olaylar da yaşandı. Bir kullanıcı etiketi siyasi bir mesaj olduğunu sanarak #JUSTICE4TURKEY etiketini kullananların FETÖ'cü olarak tanımladı. Kısa süre içerisinde bu kişiyi diğer Twitter kullanıcıları konu hakkında uyardı.

"Kararın değişmesinde herhangi bir mesajın ya durumun etkisi yok."

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul ise İstanbul Belediyesi Meclis Üyesi Dr. Taylan Yıldız'ın paylaşımı üzerinden bir açıklamada bulundu. Yıldız'ın Tweet'ini cevaplayan İyikul, Round tekrarı kararının değişmesinde herhangi bir mesajın ya durumun etkisinin olmadığını çünkü henüz resmi kararın açıklanmamış olduğunu dile getirdi.

Riot Games: "Sorundan haberdarız"

Saat 22: 45 sularında ise Riot Games sunucularında genel bir "Bağlantı Kopması Sorunları" yaşandığını hizmet durumu sayfası üzerinden paylaşarak sorunun farkında olduklarını ve çözmek için çalıştıklarını bildirdi.

Kaynak: Playerbros