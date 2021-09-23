VCT EMEA Last Chance Qualifier hakkında tüm detaylar

VCT Masters Berlin'in ardından önümüzdeki aylarda düzenlenecek VCT Champions'a katılma hakkı kazanamayan takımlar için henüz hiçbir şey bitmiş değil. Kuzey Amerika, EMEA (Orta Doğu-Avrupa-BDT), Asya ve Güney Amerika bölgelerinde düzenlenecek Last Chance Qualifier adındaki turnuva sonucunda toplamda dört takım Champions bileti kapacak. Temsilcilerimiz Papara Supermassive, Oxygen Esports ve Futbolist'in muhtemel rakipleri kimler, turnuvanın tarihi ve takvimi gibi detaylara birlikte göz atalım.

EMEA Last Chance Qualifier

Tarih: 10-17 Ekim

Yer: Online

Takım sayısı: 8

Turnuvanın formatı

Bir hafta içerisinde tamamlanacak turnuvada grup aşaması bulunmuyor. Sekiz takımın dahil olduğu ilk aşamada dört takım 3 maçlık seri (kesin belirlenmedi ama her turnuvada final harici bo3 oluyor) sonucunda upper bracket yarı finaline yükselecek. Ayrıca lower bracket sistemi diğer turnuvalarda olduğu gibi EMEA LCQ'da da olacak. Yalnızca şampiyon olan takım VCT Champions biletine sahip olacak.

EMEA Last Chance Qualifier'a katılacak takımlar

Daha önceki uluslararası turnuvalarda sık sık karşılaştığımız G2 ve Team Liquid turnuvada etkili olabilecek takımlardan ikisi. VCT Masters Berlin elemelerinde G2'yu mağlup etmeyi başaran temsilcimiz Papara SuperMassive turnuvanın favorilerinden biri. Diğer temsilcilerimiz Oxygen Esports ve Futbolist ise Guild ve Forze gibi takımları yenebilecek kapasitede olduklarını gösterdiler. Rakiplerine hazırlanmak için yeterli zamana da sahipler. SMB ekibinin üst üste iki turnuva oynayarak LCQ'ya gelmesi sebebiyle OXG ve FUT'a göre bir adım olduklarını söyleyebiliriz.

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