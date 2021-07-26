VCT Aşama 3 Hafta 2 Ana Etkinlik takımlarını tanıyalım!
Sizce ülkemizi EMEA Playoff'larında temsil edecek takım hangisi olacak?
Ülkemizin en sevilen oyunlarından biri haline gelen VALORANT, yeni turnuvası ile karşımızda. VCT Aşama 3 Hafta 2 Ana Etkinlik takımlarını gelin birlikte tanıyalım.
Kapalı Elemeler sonucunda Ana Etkinlik'e kalmayı başaran 8 takım "EMEA Challengers Playoff'larında" ülkemizi temsil edebilmek için kıyasıya mücadele verecek. 18.000 Euro ödül havuzunun bulunduğu turnuvadan 1. olarak ayrılan takım, "EMEA Challengers Playoff'larında" ülkemizi temsil edecek.
Ana Etkinlik'e kalan 8 takım ise şu şekilde:
BBL Esports
Fire Flux Esports
Futbolist
OtherSide Esports
BJK Esports
Digital Athletics
RARE Esports
Thunderbolts Gaming
Ana Etkinlik'e kalmayı başaran 8 takımın eşleşmesi ise şu şekilde:
BBL Esports x Beşiktaş Esports
Fire Flux Esports x Digital Athletics
OtherSide Esports x RARE Esports
Futbolist x Thunderbolts Gaming
Karşılaşmalara göz attığımızda ise turnuvanın favorisi olarak gösterilebilecek bir takım yok gibi görünüyor. Turnuvanın eski favorileri olarak gösterilen BBL Esports, Futbolist gibi takımların aldıkları yenilgiler son zamanlarda karşılaşmalar hakkında bir tahmin yapılmasını zorlaştırıyor.
Karşılaşmalar ise 27 Temmuz Salı günü yani yarın saat 15.00'te başlayacak.
Playerbros ekibi olarak yarın VCT Aşama 3 Hafta 2 Ana Etkinlik'te mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileriz!
Bu haber ilginizi çekebilir:
Kaynak: Playerbros