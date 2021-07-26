VCT Aşama 3 Hafta 2 Ana Etkinlik takımlarını tanıyalım!
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VCT Aşama 3 Hafta 2 Ana Etkinlik takımlarını tanıyalım!

VCT Aşama 3 Hafta 2 Ana Etkinlik takımlarını tanıyalım!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sizce ülkemizi EMEA Playoff'larında temsil edecek takım hangisi olacak?

Ülkemizin en sevilen oyunlarından biri haline gelen VALORANT, yeni turnuvası ile karşımızda. VCT Aşama 3 Hafta 2 Ana Etkinlik takımlarını gelin birlikte tanıyalım.

Kapalı Elemeler sonucunda Ana Etkinlik'e kalmayı başaran 8 takım "EMEA Challengers Playoff'larında" ülkemizi temsil edebilmek için kıyasıya mücadele verecek. 18.000 Euro ödül havuzunun bulunduğu turnuvadan 1. olarak ayrılan takım, "EMEA Challengers Playoff'larında" ülkemizi temsil edecek.

Ana Etkinlik'e kalan 8 takım ise şu şekilde:

BBL Esports

Fire Flux Esports

Futbolist

OtherSide Esports

BJK Esports

Digital Athletics

RARE Esports

Thunderbolts Gaming

Ana Etkinlik'e kalmayı başaran 8 takımın eşleşmesi ise şu şekilde:

BBL Esports x Beşiktaş Esports

Fire Flux Esports x Digital Athletics

OtherSide Esports x RARE Esports

Futbolist x Thunderbolts Gaming

Karşılaşmalara göz attığımızda ise turnuvanın favorisi olarak gösterilebilecek bir takım yok gibi görünüyor. Turnuvanın eski favorileri olarak gösterilen BBL Esports, Futbolist gibi takımların aldıkları yenilgiler son zamanlarda karşılaşmalar hakkında bir tahmin yapılmasını zorlaştırıyor.

Karşılaşmalar ise 27 Temmuz Salı günü yani yarın saat 15.00'te başlayacak.

Playerbros ekibi olarak yarın VCT Aşama 3 Hafta 2 Ana Etkinlik'te mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileriz!

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Kaynak: Playerbros

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