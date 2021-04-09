VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvasında final günü geldi
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VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvasında final günü geldi

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VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvasında final günü geldi

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye (valesports_tr) turnuvasında final günü geldi çattı!

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye  yarı final aşaması tamamlandı. Futbolist, Kafalar Esports, BBL Esports ve Oxygen Esports takımlarının nefes kesen mücadelesine sahne olan aşamada finalistler belirlendi. Futbolist ve Oxygen Esports 4 takım arasından sıyrılıp final biletini alan takımlar oldu. İki takım bugün oynanacak seride şampiyonluk için mücadele edecek. VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvasında final mücadelesi başlıyor.

Futbolist vs Oxygen Esports

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Final maçında ve karşı karşıya gelecek. Saat 18.00'da başlayacak olan karşılaşmada taraflar şampiyon olmak için ter dökecek. Nefes kesen bir mücadele içinde geçmesi beklenen serinin kazananı 8.000€ ödülün sahibi olurken, kaybeden takım 5.000€ ödülü hanesine yazdıracak. İki takım da hali hazırda EMEA Challengers Playoff'larına katılmayı garantiledi. Futbolist ekibi yarı finalde Kafalar Esports takımını 2-1 mağlup ederek final biletini alan ilk takım olmuştu. Oxygen takımı bir önceki turda BBL Esports karşısında 2-0 galip gelerek finalde Futbolist'in rakibi olmuştu.

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Final Karşılaşması

9 Nisan Cuma Saat: 18.00 | Futbolist vs Oxygen Esports

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye karşılaşmalarını canlı olarak izlemek için  tıklayabilirsiniz. Eşleşmelere, maç sonuçlarına ve turnuva takvimine  ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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