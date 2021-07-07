VCT Ana Etkinlik Hafta 1 Gün 1 maçları tamamlandı!

VCT Ana Etkinlik ilk gün maçları tamamlandı!

VALORANT meraklılarının yakından takip ettiği VCT Ana Etkinlik Hafta 1 Gün 1 maçları tamamlandı.

Bugün kıran kırana geçen 6 maç oynandı. Karşılaşmaların başlangıç saati ise 15.00 idi. Maçlar ise VALORANT_Esports_TR ve RiotGamesTurkish2 kanalları üzerinden yayınlandı. Kanallara göre yayınlanan maçlar ise şu şekildeydi:

Kanal 1 (VALORANT_Esports_TR)

Oxygen Esports x Fire Flux Esports (15.00)

BBL Esports x OtherSide Esports (1. karşılaşmadan sonra)

OtherSide Esports x Team Aurora (2. karşılaşmadan sonra)

Kanal 2 (RiotGamesTurkish2)

Zero Zone x SuperMassive Blaze (15.00)

Futbolist x Team Aurora (1. karşılaşmadan sonra)

Fire Flux Esports x Zero Zone (2. karşılaşmadan sonra)

Bugün Neler Oldu?

Oxygen Esports ve Fire Flux Esports arasında oynanan karşılaşma 2-0 Oxygen Esports lehine sonuçlandı. Maça hızlı bir başlangıç yapan Fire Flux Esports, ilk haritada (Icebox) 6-0 öne geçmişti. Ancak Oxygen Esports'un oyunu toparlamasıyla ilk yarı 6-6 sonuçlandı. İkinci yarı ise karşılaşma kıran kırana geçti. Haritanın sonunda ise 13-11'lik skorla kazanan taraf Oxygen Esports oldu. İkinci haritada (Ascent) ise ilk haritaya nazaran daha kolay bir maç gerçekleşti. İlk yarıda 8-4 galip gelen taraf Oxygen Esports oldu. Maçın ikinci yarısında ise Oxygen Esports 5 round kazanarak 13- 7'lik skoru elde etti. Maç böylelikle 2-0 sonuçlandı.

Zero Zone ve SuperMassive Blaze arasında gerçekleşen maç ise diğer maçlara nazaran daha kolay geçti diyebiliriz. SuperMassive Blaze, ilk haritayı (Split) 13-4 ve ikinci haritayı (Ascent) 13-3 kazanarak 2-0'lık skoru elde etti.

BBL Esports ve OtherSide Esports arasında gerçekleşen maç da bir o kadar heyecanlı ve kıran kırana rekabet içinde geçti. İlk haritayı (Haven) ikinci haritaya nazaran 13-6'lık skorla daha kolay bir şekilde kazanan taraf BBL Esports oldu. İkinci haritada (Ascent) ise oyunu domine etmeye çalışan bir OtherSide Esports vardı. OtherSide, bu seride ben de varım diyerek oyununu ortaya koydu ve seriyi 13-10 kazandı. Böylelikle genel skor 1-1 oldu ve oyun üçüncü haritaya uzadı. Üçüncü harita (Split) ise OtherSide için felaket geçti diyebiliriz. Son haritada BBL Esports oyunu domine etti ve maçı 13-5 kazandı ve üst tıra çıkmayı başardı.

Futbolist ve Team Aurora maçı ise günün diğer maçlara nazaran kolay geçtiği bir maç oldu. İlk haritayı (Ascent) ve ikinci haritayı (Split) 13-6'lık skorlarla geçen taraf Futbolist oldu. Oynanan iki maç sonucunda maçın adamı ise mag0o oldu.

Serilerde kaybeden takımlar sırasıyla Fire Flux Esports, OtherSide Esports, Zero Zone ve Team Aurora oldu. Fire Flux - Zero Zone ve OtherSide Esports - Team Aurora arasında gerçekleşiyor.

Maçlar yarın kaldığı yerden devam edecek!

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Kaynak: Playerbros