VCT 2022: 1. Aşama Kuzey Amerika Challengers'ın Detayları Belli Oldu
İlk LAN turnuvasının şampiyonunun çıktığı Kuzey Amerika bölgesinde yeni sezon başlıyor!
2021 Champions Tour'a çok iyi bir başlangıç yapsa da bu iyi gidişatını sürdüremeyen ve son iki LAN turnuvasında istediği başarıya elde edemeyen Kuzey Amerika bölgesi için 2022 sezonu 27 Ocak'ta başlıyor. Yeni bir formatla oynanacak olan 1. Aşama Kuzey Amerika Challengers'ın detayları ise belli oldu. 12 takımın mücadele edeceği Kuzey Amerika Challengers, EMEA Challengers gibi lig usulü ile oynanacak. Mücadele edecek 12 takımdan 4'ü davet usulü ile belli oldu. Kalan sekiz takım ise iki farklı açık elemeler sonucu belli olacak. İste yeni Challengers'ın aşamaları:
Açık Elemeler (27 Ocak - 6 Şubat)
Lig Aşaması (11 Şubat - 13 Mart)
Eleme Aşaması (17 Mart - 27 Mart)
Açık Elemeler
27 Ocak'ta birincisi 3 Şubat'ta ise ikincisi başlayacak olan açık elemelere 128 takım kayıt yaptırabilecek. Her iki açık elemeden de son dörde kalan takımlar Kuzey Amerika Challengers'ta mcüadele etme hakkı elde etmiş olcak.
Son 128 ve son 64 turları tek eleminasyon, son 32 ve sonrası ise çift eleminasyon formatı ile oynanacak. Bütün maçlar Best of 3 formatı ile oynanacak.
Lig Aşaması
12 takımın mücadele edeceği lig aşamasında 4 takım davet usulü ile belli oldu. Kalan 8 takım da açık elemeler sonucu belli olacak.
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Kuzey Amerika, Ocak, Gamegar,, Haber
SentinelsDavet
ENVYDavet
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VALORANT Champions 2021'de mücade edelen üç Kuzey Amerika temsilcisi ve VCT 2021: Masters - Berlin finalisti 100 Thieves, VCT 2022: 1. Aşama Kuzey Amerika Challengers'a davet aldı.
12 takım, altışarlı iki gruba ayrılacak. Maçlar Bo3 formatında, beş hafta boyunca cuma, cumartesi ve pazar günleri oynanacak. Grubunu ilk dört sırada tamamlaya takımlar eleme aşamasına yükselecek.
Kuzey Amerika Challengers Eleme Aşaması
Eleme aşaması 17 Mart'ta başlayacak ve çift eleminasyon formatı ile oynanacak. Bütün maçlar Bo3, Alt Grup Finali ve Büyük Final karşılaşmaları ise Bo5 formatında oynanacak. Büyük Final'de mücadele eden iki takım VCT 2022: 1. Aşama Master turnuvasına gitmeye hak kazanacak.