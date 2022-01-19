VCT 2022: 1. Aşama Kuzey Amerika Challengers'ın Detayları Belli Oldu

2021 Champions Tour'a çok iyi bir başlangıç yapsa da bu iyi gidişatını sürdüremeyen ve son iki LAN turnuvasında istediği başarıya elde edemeyen Kuzey Amerika bölgesi için 2022 sezonu 27 Ocak'ta başlıyor. Yeni bir formatla oynanacak olan 1. Aşama Kuzey Amerika Challengers'ın detayları ise belli oldu. 12 takımın mücadele edeceği Kuzey Amerika Challengers, EMEA Challengers gibi lig usulü ile oynanacak. Mücadele edecek 12 takımdan 4'ü davet usulü ile belli oldu. Kalan sekiz takım ise iki farklı açık elemeler sonucu belli olacak. İste yeni Challengers'ın aşamaları:

Açık Elemeler (27 Ocak - 6 Şubat)

Lig Aşaması (11 Şubat - 13 Mart)

Eleme Aşaması (17 Mart - 27 Mart)

Açık Elemeler

27 Ocak'ta birincisi 3 Şubat'ta ise ikincisi başlayacak olan açık elemelere 128 takım kayıt yaptırabilecek. Her iki açık elemeden de son dörde kalan takımlar Kuzey Amerika Challengers'ta mcüadele etme hakkı elde etmiş olcak.

Son 128 ve son 64 turları tek eleminasyon, son 32 ve sonrası ise çift eleminasyon formatı ile oynanacak. Bütün maçlar Best of 3 formatı ile oynanacak.

Lig Aşaması

12 takımın mücadele edeceği lig aşamasında 4 takım davet usulü ile belli oldu. Kalan 8 takım da açık elemeler sonucu belli olacak.