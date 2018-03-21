Vatso Adayı Kandaşoğlu'ndan Esnaf Ziyareti

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO) Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında Van merkezde ziyaretlerini sürdüren Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO) Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu, Van AVM esnafını ziyaret etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnafla sohbet eden Kandaşoğlu, 7'den 70'e büyük bir coşkuyla karşılandı. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Zahir Kandaşoğlu, Van'ın vizyonu olan ve kalitesine kalite katan Van AVM esnafını ziyaret ettiklerini söyledi. Kandaşoğlu, "Van AVM'de 130 firmaya yakın esnafımız var ve biz hepsini de tek tek ziyaret ederek kataloglarımızı dağıttık. Esnaflarımızın bizlere karşı büyük bir heyecan ve sevgi sempatileri vardı. Bu esnafımızın bizlerden büyük bir beklentileri var ve bizlerde bu beklentileri inşallah yerine getirmeye çalışacağız. Van'ımıza ve Van'ımızın geleceği olan gençliğimize inşallah Van Sanayi ve Ticaret Odasını eski vizyonuna, eski gücüne ve eski günlerine kavuşturacağız. Esnaf ziyaretimizde halkımızın da bu temennileri olduğunu gördük. Bugün ekip olarak Van AVM ve çevresinde bulunan esnaflarımızı ziyaret ederek bir araya gelme şansını da bulduk. Van ilimiz çok gelişti ve artık metropol bir şehir haline gelmiştir. Maalesef kimsenin haberi yok ve bizlerde ara sokaklarda ve caddelerimizde yeni açılan iş yerlerimize hayran kaldık. Ben şahsım adına inanıyorum ki ilimizin sonu güzel olacak ve bizlerde bundan sonra üzerimize düşeni gece, gündüz Van için, Van'ın tüccarları için ve esnafların geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - VAN