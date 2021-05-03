Vatikan Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Vatikan Müzesi'nin açılması Vatandaşların ilgisi VATİKAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üçüncü kez kapalı olan Vatikan Müzesi bugün yeniden ziyarete açıldı.

Vatikan Müzesi'nin açılması

Vatandaşların ilgisi VATİKAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üçüncü kez kapalı olan Vatikan Müzesi bugün yeniden ziyarete açıldı. Açılmayla birlikte, ziyaretler rezervasyon ile gerçekleştirilirken, maske ve sosyal mesafe kuralları da ziyaret sırasında zorunlu hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Riccardo De Luca