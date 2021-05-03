Vatikan Müzesi yeniden ziyarete açıldı
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Vatikan Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Anadolu Ajansı / Riccardo De Luca - Haberler | Güncel

Vatikan Müzesi'nin açılması Vatandaşların ilgisi VATİKAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üçüncü kez kapalı olan Vatikan Müzesi bugün yeniden ziyarete açıldı.

Vatikan Müzesi'nin açılması

Vatandaşların ilgisi VATİKAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üçüncü kez kapalı olan Vatikan Müzesi bugün yeniden ziyarete açıldı. Açılmayla birlikte, ziyaretler rezervasyon ile gerçekleştirilirken, maske ve sosyal mesafe kuralları da ziyaret sırasında zorunlu hale getirildi.

Vatikan Müzesi yeniden ziyarete açıldı
Vatikan Müzesi yeniden ziyarete açıldı
Vatikan Müzesi yeniden ziyarete açıldı
Vatikan Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Riccardo De Luca

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