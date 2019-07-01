Vatikan: Hiç bir hükümet ya da kanun günah çıkarmanın gizliliğini bozamaz

Vatikan: Hiç bir hükümet ya da kanun günah çıkarmanın gizliliğini bozamaz

Vatikan beşeri kanunların papazları günah çıkarma sırasında duyduklarını paylaşmaya zorlayamayacağını açıkladı

Vatikan: Hiç bir hükümet ya da kanun günah çıkarmanın gizliliğini bozamaz

Vatikan beşeri kanunların papazları günah çıkaranların söylediklerini paylaşmaya zorlayamayacağını açıkladı.

Avustralya gibi bazı ülkelerde özellikle cinsel istismar gibi konulardaki bilgileri yetkililere bildirme zorunluluğu getirme çabalarına karşılık Vatikan, hiç bir hükümetin ya da kanunun ruhban sınıfını günah çıkartma mührünü ihlal etmeye zorlayamayacağını çünkü "bu görevin doğrudan Tanrı tarafından verildiğini" belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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