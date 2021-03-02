Vatikan'dan tarihte bir ilk! Papa Francis Irak'ı ziyaret edecek
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Vatikan'dan tarihte bir ilk! Papa Francis Irak'ı ziyaret edecek

02.03.2021 22:00 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:29

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 5 Mart'ta Irak'a ziyarette bulunacak. Tarihte ilk kez bir Papa'nın Irak'ı ziyaret edeceğini kaydeden Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, "Papa'nın Irak'a yapacağı bu seyahat, o topraklara, oranın insanlarına sevgi jestidir" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 5-8 Mart tarihleri arasında Irak'ı ziyaret edecek. Francis'in tarihte Irak'a ziyarette bulunacak ilk Papa olacağını kaydeden Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, düzenlediği basın toplantısıyla seyahat öncesi bilgi verdi.

İLK KEZ BİR PAPA IRAK'A GİDECEK

Papa'nın salgın nedeniyle Tayland ve Japonya ziyaretlerinden sonra dış gezilerini iptal ettiğini belirten Bruni, "Pandemi nedeniyle yaklaşık 16 aydır dış gezi yapılmıyordu. Bu seyahat, Papa'nın 33. dış gezisi olacak. Tarihte ilk kez bir Papa, Irak'a gidiyor. Aynı zamanda Papa, ilk kez nüfusunun çoğunluğu Şii'lerden oluşan bir ülkeye gidiyor" diye konuştu.

Vatikan'dan tarihte bir ilk daha! Papa Francis Irak'ı ziyaret edecek
Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni

"BU SEYAHAT PAPA'NIN O TOPRAKLARA SEVGİ JESTİDİR"

Gezinin dinler arası diyalog olacağını ve Irak'ta Hristiyanlara dayanışma amacını taşıdığını dile getiren Matteo Bruni, "Kardeşlik ve umut. Bu iki kelime, Papa'nın Irak ziyaretini özetlememize yardımcı olabilecek iki kelime. Papa'nın Irak'a yapacağı bu seyahat, o topraklara, oranın insanlarına ve Hristiyanlarına sevgi jestidir. Alışık olduğumuz seyahatlerden farklı bir yolculuk olacak. Ülkenin koronavirüs önlemlerinin dikkate alınması gerekiyor" dedi.

GEZİDE İLK KEZ ZIRHLI ARAÇ KULLANACAK

Gittiği ülkelerde zırhlı araçlar kullanmadığı hatırlatan Bruni, güvenlik gerekçesiyle Irak'ta farklı bir tutum izleyeceğinin altını çizerek, "Diğer ziyaretlerden farklı güvenlik ihtiyaçlarının olduğu bir geziden bahsediyoruz. Zırhlı araç kullanması muhtemeldir" ifadesinde bulundu. Gezi kapsamında başkent Bağdat'ta temaslarda bulunacak olan Papa, 6 Mart'ta Necef ve Ur kentlerini ziyaret edecek ve Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile görüşecek. Yezidileri de ziyaret edecek olan Papa, 7 Mart'ta Erbil'e giderek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek.

Vatikan'dan tarihte bir ilk! Papa Francis Irak'ı ziyaret edecek
Haber Yorumları (3)
YUH: yahu benzerini gönderip orada temizletip dünya savaşı çıkartacaklar akıllarınca kimi kandırıyosunuz siz haa yuhhhhhhhhh
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GÜLDÜRMEYİN: Müslümanlar için değil de petrolü görmek için gidiyor olmasın;)
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AFAROZ ETMEYE: geliyorlar sizi : ))
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