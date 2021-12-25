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Vatikan'da Noel ayini düzenlendi

Vatikan'da Noel ayini düzenlendi
AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği bir ayin yapıldı.

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Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği bir ayin yapıldı.

Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Noel ayini, Katolik Kilisesi'nden kardinaller, monsenyörler, Vatikan'a akredite kordiplomatik temsilciler ve davetlilerin katılımıyla Kovid-19 salgını önlemleri alınarak gerçekleştirildi.

Ayine katılanları takdis eden Papa Franciscus, burada yaptığı konuşmada, iş kazaları sonucu yaşanan ölümlere dikkati çekerek, insanın çalışmanın kölesi değil efendisi olduğunu söyledi.

Papa, iş ölümlerinin artık durması ve kendilerinin de bu konuyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, yarın dünya meselelerine dair mesajlar verdiği Noel ayininin ertesindeki geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını yapacak.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

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