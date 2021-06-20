Vatikan, AB'nin 'kurucu babalarından' Schuman'ı aziz ilan etme süreci başlattı
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Vatikan, AB'nin 'kurucu babalarından' Schuman'ı aziz ilan etme süreci başlattı

Vatikan, AB'nin 'kurucu babalarından' Schuman'ı aziz ilan etme süreci başlattı
BBC - Haberler | Dünya

Vatikan, Avrupa Birliği'nin kurucularından kabul edilen Robert Schuman'ı aziz ilan etme süreci başlattı.

Vatikan, Avrupa Birliği'nin kurucularından kabul edilen Robert Schuman'ı aziz ilan etme süreci başlattı.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco dün imzaladığı kararla Schuman'ı "kahramanca erdemleri" nedeniyle "mübarek" ilan etti. Katolik Kilisesi geleneklerine göre, bu aşamadan sonra Schuman'ın aziz ilan edilebilmesi için kendisine atfedilen iki "mucizenin" kilise tarafından tanınması gerekiyor.

Aziz ilanı sürecinde "mucize" olarak genellikle, hastaların tıbben açıklanamayan bir şekilde iyileşmesi kabul ediliyor. "Mucize" onayı için, hastaların söz konusu kişi vasıtasıyla edilen dualar yoluyla iyileştiğine kanaat getirilmesi gerekiyor.

Katolik inancına bağlı olan Robert Schuman, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Fransa'nın Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Fransız devlet adamı, bugünkü Avrupa Birliği'nin temellerini atan 1950 tarihli Schuman Planı'nın da mimarıydı.

Schuman Planı, Avrupa ülkeleri arasındaki çatışmaları önlemek için kömür ve çelik üretiminin uluslarüstü bir kurumun kontrolüne devredilmesini öngörüyordu. Bu çerçevede Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun tesis edilmesiyle, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve devamında da Avrupa Birliği'nin kurulmasının da yolu açılmış oldu.

Schuman Planı'nın açıklandığı 9 Mayıs 1950 tarihinin yıldönümü her yıl Avrupa Günü olarak kutlanıyor.

1963'te hayatını kaybeden Schuman, AB tarafından birliğin "kurucu babalarından biri" ve "Avrupa entegrasyon projesinin mimarı" olarak kabul ediliyor.

Vatikan'dan da daha önce, AB'nin kurulmasındaki rolüyle Avrupa ülkeleri arasında yeni savaşları önlemek adına gösterdiği çabalar için Schuman ve AB'nin diğer "kurucu babalarını" öven açıklamalar gelmişti.

Papa Francesco da geçen yıl Schuman Planı'nın 70. yıldönümünde, anlaşmazlık ve çatışmalara karşı "başta Robert Schuman olmak üzere, modern Avrupa'nın kurucularından ilham alınarak kardeşlik yolunun yeniden keşfedilmesi" çağrısı yapmıştı.

BBC
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