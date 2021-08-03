VatanJet, hava taksi işletme ruhsatını aldı
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VatanJet, hava taksi işletme ruhsatını aldı

VatanJet, hava taksi işletme ruhsatını aldı
Anadolu Ajansı / Tansel Parlak - Haberler | Güncel

Havaalanı İşletme ve Endüstrileri AŞ'nin (HEAŞ) hava taksi / iş jeti alanlarında faaliyet gösteren alt markası VatanJet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden hava taksi işletme ruhsatını aldı.

Havaalanı İşletme ve Endüstrileri AŞ'nin (HEAŞ) hava taksi/ iş jeti alanlarında faaliyet gösteren alt markası VatanJet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden hava taksi işletme ruhsatını aldı.

VATAN isimli Gulfstream G450 uçağını satın alarak Şubat 2021 itibarıyla VIP iş jeti/ hava taksi hizmetine başlayan HEAŞ VatanJet, bugüne kadar faaliyetlerini hizmet sözleşmesi kapsamında yürüttü.

VatanJet operasyon ve teknik ekipleri tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar sonucunda ruhsat alım süreci başarıyla sonuçlandı ve ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek tarafından HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam'a verildi.

VatanJet ekibi ruhsat alım sürecinin tamamlanmasını, HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam ve VatanJet İş Jeti/ Hava Taksi İşletme Direktörü Onur Yılmaz'ın katılımıyla hangarda pasta keserek kutladı.

HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Operasyonlarını bugüne kadar hizmet sözleşmesi kapsamında yürüten VatanJet, artık kendi ruhsatı altında ve kendi ekibi ile uçuşlarına devam edecektir. Faaliyetlerin emniyetli ve başarılı şekilde devam etmesi için çalışmalar aralıksız sürecektir. VatanJet hava taksi işletme ruhsatının sivil havacılık sektörümüze ve şirketimize hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

Şirketin TC-VTN tescilli VATAN isimli Gulfstream G450 uçağı 13 yolcu kapasitesine sahip ve 8 bin 61 kilometre menzil ile 9 saat maksimum uçuş gerçekleştirebiliyor.

VatanJet, hava taksi işletme ruhsatını aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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