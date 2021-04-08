Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin
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Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin

Hürriyet / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kız arkadaşı Seçil Gür ile bir mekandan çıkan Serdar Ortaç, yoldan geçen bir vatandaşın "Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya, sen adam değilsin" demesiyle ne yapacağını şaşırdı. Ortaç, 1999 yılında Ahmet Kaya'nın Kürtçe şarkı söylemesine tepki göstermiş ve yıllar sonra pişman olduğunu söyleyerek özür dilemişti.

Uzun süredir meslektaşı Seçil Gül ile aşk yaşayan Serdar Ortaç, önceki akşam sevgilisiyle Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Ortaç, bir vatandaşın tepkisiyle adeta şoke oldu.

"SERDAR'IN HAYATINI BEN YAZACAĞIM"

Mekanda kapanış saati olan 19.00'a kadar kalan çift, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Serdar Ortaç'a "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusu yöneltildi. Araya giren Seçil Gür, "Ben yazacağım Serdar'ın hayatını" dedi. Ünlü popçunun değişken bir ruh hali olduğunu söyleyen Gür, "Üç kişiyle yaşıyorum" diye espri yaptı.

Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin

"SEN ADAM DEĞİLSİN"

Serdar Ortaç muhabirlerin sorularını yanıtlarken, yoldan geçen bir vatandaş ünlü şarkıcıya "Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya, sen adam değilsin!" diye bağırdı. Ortaç, uzaklaşan adamın arkasından "Yapma be abi, yapma be abi" diye seslendi.

AHMET KAYA İLE ARASINDA NE OLDU?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 1999'daki MGD ödül töreninde "Kürtçe şarkı söylemek istiyorum" diyen Ahmet Kaya'ya tepki gösteren sanatçılar arasında yer almıştı. Bu hareketinden dolayı pişman olan Ortaç, yıllar sonra özür dilemişti.

Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin

Kaynak: Hürriyet / Ecem Altan

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