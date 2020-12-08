Vatandaştan 'Bu köpeklere biri baksın' çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vatandaştan 'Bu köpeklere biri baksın' çağrısı

08.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:53
Vatandaştan 'Bu köpeklere biri baksın' çağrısı

Eskişehir'in Akpınar mahallesindeki cadde ve sokaklarda gezen ve sürekli çoğalan başıboş onlarca köpeği beslemek zorunda kalan vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırıyor.

Eskişehir'in Akpınar mahallesindeki cadde ve sokaklarda gezen ve sürekli çoğalan başıboş onlarca köpeği beslemek zorunda kalan vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırıyor.

Mahallede, farklı cinslerden oluşan ve nereden geldikleri belli olmayan onlarca köpek başıboş geziyor. Sokaklarda dolaşan ve kontrolsüz şekilde çoğalan köpeklerin besleme ve bakımları bu zamana kadar mahallede yaşayan hayvanseverler tarafından yapılmaya çalışılıyor. Ancak düzenli beslenme yapılmayan hayvanlar zaman zaman saldırganlaşıyor. Besleme konusunda vatandaşlarda maddi anlamda sıkıntı çekiyor. Beslemek zorunda kalan vatandaşlar artık yetkilileri göreve çağırıyor. Hayvanlar için mama desteğinin Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmasını isteyen mahalle sakinleri, hasta ve yaşlı olan köpeklerin ise barınaklara götürülmesi gerektiğini vurguladı.

"Başka yerlerden köpekleri getirip buralara atmasınlar"

Mahallede dolaşan köpeklerin başka yerlerden getirildiğini belirten mahalle sakini Cemile Yalvaç, köpeklerin sürekli olarak yavruladığını söyledi. Köpekleri aç gördüğü zaman üzüldüğünü ifade eden Yalvaç, "Belediye gelsin erkek köpekleri kısırlaştırsın. Köpekler yavruluyor sürekli. Çok fazla köpek var ve daha farklı yerlerden gelen, ya da atılan bir sürü köpek var. Mahallenin sokakları dolu. Bir tanesi de bana saldırıyor. Görevlileri kaç kere aradım ama sonuç alamadık. Bir de başka yerlerden köpekleri getirip buralara atmasınlar. Biz vicdan azabı çekiyoruz, hayvanlar aç kalıyorlar. Ben evden kafamı çıkarınca yüzüme bakıyorlar. Görünce ağlıyorum, üzülüp ekmek veriyorum. Yavrular geceleri ağlıyorlar. Buna bir çare bulunsun. Şu anda en az 20 tane köpek var. Biz de komşular da yemek veriyor" şeklinde konuştu.

"Bize mama göndersinler, biz besleriz"

Köpekleri kendi imkanlarıyla beslemeye çalıştıklarını söyleyen Cemile Güler ise, hayvanserverlerden mama desteği beklediklerinin altını çizdi. Aç kalan köpeklerin saldırganlaştığını belirten Güler, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Köpeklerin hepsi aç burada. Çok fazla köpek var. Bizim de durumumuz iyi değil. Elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz. Aldığımız mama o gün bitiyor. Vermesek de bu sefer içimize sinmiyor. Bu hayvanlar aç, susuz kalıyor. Bazen de ekmek veriyorum, başka alacak bir durumum da yok zaten. Bize mama göndersinler, biz besleriz. Evim burada zaten üşenmem. Hepsine bakarım durumum olsa. Aç olunca saldırganlaşıyorlar bir de. Doyurursak bir şey yapmıyorlar." - ESKİŞEHİR

Vatandaştan 'Bu köpeklere biri baksın' çağrısı
Vatandaştan 'Bu köpeklere biri baksın' çağrısı
Vatandaştan 'Bu köpeklere biri baksın' çağrısı
Vatandaştan 'Bu köpeklere biri baksın' çağrısı
Vatandaştan 'Bu köpeklere biri baksın' çağrısı
Vatandaştan 'Bu köpeklere biri baksın' çağrısı
Vatandaştan 'Bu köpeklere biri baksın' çağrısı
Vatandaştan 'Bu köpeklere biri baksın' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Tekin'den ikametgah çağrısı, 'Daha güçlü bir Alaplı için bu çağrıya kulak verin'
Tekin'den ikametgah çağrısı, "Daha güçlü bir Alaplı için bu çağrıya kulak verin"
Bakan Soylu: 'Vatandaşlarımız Türkiye'nin her noktasında bu kısıtlamalara uyuyor'
Bakan Soylu: "Vatandaşlarımız Türkiye'nin her noktasında bu kısıtlamalara uyuyor"
Hafta sonu kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçları bir bir karşılandı
Hafta sonu kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçları bir bir karşılandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar İlham Aliyev Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Ivana Sert İrem Derici
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Ali Palabıyık Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vatandaştan 'Bu köpeklere biri baksın' çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 10:53:51. #1.15#
title